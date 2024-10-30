Поп-исполнитель Коста Лакоста (настоящее имя Константин Бондаренко, родом из Украины) едет радовать уральских поклонников хитами – концерт намечен на 30 ноября. При этом билеты есть как по приемлемой цене, так и могут достигать десятка тысяч рублей.
Самыми комфортными и дорогими местами являются VIP-ложи — за резерв одного места придется выложить минимум 7500 рублей, максимально — 33 тысячи. Самые дешевые билеты традиционно позволяют фанатам находиться в фан-зоне и танцевальном партере – стоимость одного пригласительного не превышает четырех тысяч.
За день до шоу Коста Лакосты в Екатеринбурге выступит певец и экс-участник скандального шоу «Дом-2» Олег Майами. В родном для него городе уральцам предлагают выкупить VIP-ложи от 35 до 50 тысяч рублей.
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