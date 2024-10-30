Украинский певец летит в Екатеринбург, билеты на концерт стоят 33 тысячи. Скрин

В Екатеринбурге на концерт Коста Лакосты продают билеты за 33 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Коста Лакосты пройдет в TeleClub
Концерт Коста Лакосты пройдет в TeleClub Фото:

Поп-исполнитель Коста Лакоста (настоящее имя Константин Бондаренко, родом из Украины) едет радовать уральских поклонников хитами – концерт намечен на 30 ноября. При этом билеты есть как по приемлемой цене, так и могут достигать десятка тысяч рублей.

Самыми комфортными и дорогими местами являются VIP-ложи — за резерв одного места придется выложить минимум 7500 рублей, максимально — 33 тысячи. Самые дешевые билеты традиционно позволяют фанатам находиться в фан-зоне и танцевальном партере – стоимость одного пригласительного не превышает четырех тысяч.

За день до шоу Коста Лакосты в Екатеринбурге выступит певец и экс-участник скандального шоу «Дом-2» Олег Майами. В родном для него городе уральцам предлагают выкупить VIP-ложи от 35 до 50 тысяч рублей.

Билеты есть на разный кошелек
Билеты есть на разный кошелек
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поп-исполнитель Коста Лакоста (настоящее имя Константин Бондаренко , родом из Украины) едет радовать уральских поклонников хитами – концерт намечен на 30 ноября. При этом билеты есть как по приемлемой цене, так и могут достигать десятка тысяч рублей. Самыми комфортными и дорогими местами являются VIP-ложи — за резерв одного  места придется выложить минимум 7500 рублей, максимально — 33 тысячи. Самые дешевые билеты традиционно позволяют фанатам находиться в фан-зоне и танцевальном партере – стоимость одного пригласительного не превышает четырех тысяч. За день до шоу Коста Лакосты в Екатеринбурге выступит певец и экс-участник скандального шоу «Дом-2» Олег Майами. В родном для него городе уральцам предлагают выкупить VIP-ложи от 35 до 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...