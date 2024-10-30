В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве администратора «Пятерочки»

Сотрудницу магазина, по предварительным данным, убил сожитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге задержан мужчина, который признался в убийстве своей сожительницы — администратора магазина «Пятерочка». Об этом URA.RU сообщил источник.

«Мужчина был сожителем погибшей женщины. Утром 18 октября у них случилась ссора. По словам подозреваемого, сожительница схватила нож и якобы пыталась ударить его в горло. Но он выхватил оружие, сам нанес ей несколько ударов и сбежал», — рассказал собеседник агентства.

Сотрудница магазина получила очень серьезные ранения. Истекая кровью, она сумела доползти до соседа и попросила вызвать скорую. Ее доставили в реанимацию, но спустя время женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 — «Убийство». Подозреваемый находится под стражей. В пресс-службе свердловского СКР от комментария воздержались.