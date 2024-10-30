В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве администратора «Пятерочки»

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Город. Дорога по улице Бурова-Петрова. Сетевые магазины. Курган, пятерочка, магазин пятерочка
Сотрудницу магазина, по предварительным данным, убил сожитель Фото:

В Екатеринбурге задержан мужчина, который признался в убийстве своей сожительницы — администратора магазина «Пятерочка». Об этом URA.RU сообщил источник.

«Мужчина был сожителем погибшей женщины. Утром 18 октября у них случилась ссора. По словам подозреваемого, сожительница схватила нож и якобы пыталась ударить его в горло. Но он выхватил оружие, сам нанес ей несколько ударов и сбежал», — рассказал собеседник агентства.

Сотрудница магазина получила очень серьезные ранения. Истекая кровью, она сумела доползти до соседа и попросила вызвать скорую. Ее доставили в реанимацию, но спустя время женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 — «Убийство». Подозреваемый находится под стражей. В пресс-службе свердловского СКР от комментария воздержались.

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В Екатеринбурге задержан мужчина, который признался в убийстве своей сожительницы — администратора магазина «Пятерочка». Об этом URA.RU сообщил источник. «Мужчина был сожителем погибшей женщины. Утром 18 октября у них случилась ссора. По словам подозреваемого, сожительница схватила нож и якобы пыталась ударить его в горло. Но он выхватил оружие, сам нанес ей несколько ударов и сбежал», — рассказал собеседник агентства. Сотрудница магазина получила очень серьезные ранения. Истекая кровью, она сумела доползти до соседа и попросила вызвать скорую. Ее доставили в реанимацию, но спустя время женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 — «Убийство». Подозреваемый находится под стражей. В пресс-службе свердловского СКР от комментария воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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