В челябинском картофеле выявили превышение нитратов

В картофеле из Красноармейского района (Челябинская область) Россельхознадзор выявил переизбыток нитратов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, срезание кожуры позволяет удалить до 80% ядов.
«Служба объявила предостережение агрофирме за превышение максимально допустимого уровня химикатов в производимой продукции — картофеле. Нитраты могут быть токсичными, если употреблять их в избыточном количестве», — заявили в Россельхознадзоре.
Пробы исследовал филиал московского Центра оценки качества зерна. Зафиксированы показатели, превышающие норму в два раза. Замачивание овощей снижает содержание нитратов на 25. Термическая обработка также полностью устраняет эти вещества. Поскольку картофель редко употребляется в сыром виде, его достаточно просто варить, потушить или пожарить, чтобы сделать безопасным для употребления. Наказанным производитель уже попадался на нарушении.
В октябре в картофеле другой агрофирмы обнаружили повышенную концентрацию тиаметоксама. Данное химическое вещество используется для защиты растений от вредителей. Сельхозпредприятие получило административное наказание.
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