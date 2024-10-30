В челябинском картофеле выявили превышение нитратов

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Картофель легко избавить от нитратов при термической обработке
Картофель легко избавить от нитратов при термической обработке Фото:

В картофеле из Красноармейского района (Челябинская область) Россельхознадзор выявил переизбыток нитратов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, срезание кожуры позволяет удалить до 80% ядов.

«Служба объявила предостережение агрофирме за превышение максимально допустимого уровня химикатов в производимой продукции — картофеле. Нитраты могут быть токсичными, если употреблять их в избыточном количестве», — заявили в Россельхознадзоре.

Пробы исследовал филиал московского Центра оценки качества зерна. Зафиксированы показатели, превышающие норму в два раза. Замачивание овощей снижает содержание нитратов на 25. Термическая обработка также полностью устраняет эти вещества. Поскольку картофель редко употребляется в сыром виде, его достаточно просто варить, потушить или пожарить, чтобы сделать безопасным для употребления. Наказанным производитель уже попадался на нарушении.

В октябре в картофеле другой агрофирмы обнаружили повышенную концентрацию тиаметоксама. Данное химическое вещество используется для защиты растений от вредителей. Сельхозпредприятие получило административное наказание.

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В картофеле из Красноармейского района (Челябинская область) Россельхознадзор выявил переизбыток нитратов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, срезание кожуры позволяет удалить до 80% ядов. «Служба объявила предостережение агрофирме за превышение максимально допустимого уровня химикатов в производимой продукции — картофеле. Нитраты могут быть токсичными, если употреблять их в избыточном количестве», — заявили в Россельхознадзоре. Пробы исследовал филиал московского Центра оценки качества зерна. Зафиксированы показатели, превышающие норму в два раза. Замачивание овощей снижает содержание нитратов на 25. Термическая обработка также полностью устраняет эти вещества. Поскольку картофель редко употребляется в сыром виде, его достаточно просто варить, потушить или пожарить, чтобы сделать безопасным для употребления. Наказанным производитель уже попадался на нарушении. В октябре в картофеле другой агрофирмы обнаружили повышенную концентрацию тиаметоксама. Данное химическое вещество используется для защиты растений от вредителей. Сельхозпредприятие получило административное наказание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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