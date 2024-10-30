Силовики раскрыли, как тесть убил зятя в свердловском лесу

Тесть после убийства зятя в лесу под Ирбитом рассказал об этом егерю

30 октября 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Силовики организовали проверку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тесть, случайно застреливший своего 35-летнего зятя на Зайковском участковом лесничестве (Ирбитский район Свердловской области), сразу же рассказал об этом местному егерю и попросил вызвать помощь. Погибшим оказался уроженец Екатеринбурга, рассказали URA.RU правоохранители. «Тесть решил помочь зятю найти оброненную вещь, так как у него был фонарик. Подозреваемый, спешиваясь с транспорта, стал снимать с себя карабин в чехле. В этот момент и произошел непроизвольный выстрел, который оказался смертельным для младшего из мужчин. О произошедшем подозреваемый сразу же сообщил местному егерю, попросив вызвать необходимую помощь», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть полиции Ирбита в ночь на 27 октября. «ЧП произошло в районе 12 километра у деревни Ретнева. Пуля попала потерпевшему в область спины и оказалась смертельной. Мужчина скончался на месте происшествия», — пояснил полковник Горелых. Известно, что по дороге зять выронил свой фонарик. Они остановили квадроцикл. Мужчина отошел примерно на восемь метров и попросил тестя посветить ему, чтобы тот смог найти фонарь. Тесть слез с квадроцикла и нажал на курок. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тесть, случайно застреливший своего 35-летнего зятя на Зайковском участковом лесничестве (Ирбитский район Свердловской области), сразу же рассказал об этом местному егерю и попросил вызвать помощь. Погибшим оказался уроженец Екатеринбурга, рассказали URA.RU правоохранители. «Тесть решил помочь зятю найти оброненную вещь, так как у него был фонарик. Подозреваемый, спешиваясь с транспорта, стал снимать с себя карабин в чехле. В этот момент и произошел непроизвольный выстрел, который оказался смертельным для младшего из мужчин. О произошедшем подозреваемый сразу же сообщил местному егерю, попросив вызвать необходимую помощь», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть полиции Ирбита в ночь на 27 октября. «ЧП произошло в районе 12 километра у деревни Ретнева. Пуля попала потерпевшему в область спины и оказалась смертельной. Мужчина скончался на месте происшествия», — пояснил полковник Горелых. Известно, что по дороге зять выронил свой фонарик. Они остановили квадроцикл. Мужчина отошел примерно на восемь метров и попросил тестя посветить ему, чтобы тот смог найти фонарь. Тесть слез с квадроцикла и нажал на курок. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).