ВТБ вслед за Сбером приостановил сделки по «Семейной ипотеке»

ВТБ с 31 октября приостановил запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания лимитов по этой программе. Банк следует примеру других участников рынка, которые также приостановили предоставление таких услуг.
«Вслед за другими участниками рынка с 31 октября ВТБ временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке. Банк принял такое решение в связи с исчерпанием оставшегося лимита по этой программе. Ранее мы перераспределили значительную часть своего лимита другим игрокам, когда рынок де-факто был на пороге остановки выдач», — сообщили в пресс-службе банка. Слова представителей ВТБ передает РИА Новости Недвижимость.
Тем не менее, ВТБ подчеркнул, что все клиенты с уже назначенными сделками смогут провести их без ограничений. В банке также выразили надежду на скорое возобновление работы по семейной ипотеке после того, как правительство выделит новые лимиты по этой программе.
Ранее Сбербанк объявил о временной приостановке приема новых заявок на ипотечные кредиты в рамках семейной ипотеки для россиян. Однако заинтересованные лица все еще могут выразить свое желание участвовать в программе, пишет «Ридус». Причиной такого решения стало достижение максимального количества поданных заявок, предусмотренного текущими условиями программы.
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