ВТБ вслед за Сбером приостановил сделки по «Семейной ипотеке»

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ВТБ временно приостановил сделки по программе "Семейная ипотека"
ВТБ временно приостановил сделки по программе "Семейная ипотека" Фото:

ВТБ с 31 октября приостановил запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания лимитов по этой программе. Банк следует примеру других участников рынка, которые также приостановили предоставление таких услуг.

«Вслед за другими участниками рынка с 31 октября ВТБ временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке. Банк принял такое решение в связи с исчерпанием оставшегося лимита по этой программе. Ранее мы перераспределили значительную часть своего лимита другим игрокам, когда рынок де-факто был на пороге остановки выдач», — сообщили в пресс-службе банка. Слова представителей ВТБ передает РИА Новости Недвижимость.

Тем не менее, ВТБ подчеркнул, что все клиенты с уже назначенными сделками смогут провести их без ограничений. В банке также выразили надежду на скорое возобновление работы по семейной ипотеке после того, как правительство выделит новые лимиты по этой программе.

Ранее Сбербанк объявил о временной приостановке приема новых заявок на ипотечные кредиты в рамках семейной ипотеки для россиян. Однако заинтересованные лица все еще могут выразить свое желание участвовать в программе, пишет «Ридус». Причиной такого решения стало достижение максимального количества поданных заявок, предусмотренного текущими условиями программы.

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ВТБ с 31 октября приостановил запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания лимитов по этой программе. Банк следует примеру других участников рынка, которые также приостановили предоставление таких услуг. «Вслед за другими участниками рынка с 31 октября ВТБ временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке. Банк принял такое решение в связи с исчерпанием оставшегося лимита по этой программе. Ранее мы перераспределили значительную часть своего лимита другим игрокам, когда рынок де-факто был на пороге остановки выдач», — сообщили в пресс-службе банка. Слова представителей ВТБ передает РИА Новости Недвижимость. Тем не менее, ВТБ подчеркнул, что все клиенты с уже назначенными сделками смогут провести их без ограничений. В банке также выразили надежду на скорое возобновление работы по семейной ипотеке после того, как правительство выделит новые лимиты по этой программе. Ранее Сбербанк объявил о временной приостановке приема новых заявок на ипотечные кредиты в рамках семейной ипотеки для россиян. Однако заинтересованные лица все еще могут выразить свое желание участвовать в программе, пишет «Ридус». Причиной такого решения стало достижение максимального количества поданных заявок, предусмотренного текущими условиями программы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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