Мэрия Нижневартовска сделала заявление после жалоб жителей на новостройку без коммунальных сетей

Мэрия Нижневартовска проверила новостройку, на которую жаловались жители
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Мэрия Нижневартовска заявила, что дом, на который жаловались жители из-за отсутствия коммуникаций, подключен к ресурсам
Мэрия Нижневартовска заявила, что дом, на который жаловались жители из-за отсутствия коммуникаций, подключен к ресурсам Фото:

Мэрия Нижневартовска (ХМАО) проверила многоквартирный дом в ЖК «Европейский», на который жаловались жители из-за отсутствия подключений к коммунальным сетям. Комиссия при администрации не выявила нарушений, дом подключен к отоплению и электроэнергии заявил замглавы города Анатолий Боков в telegram-канале мэрии «Нижневартовск Официально».

«Появились публикации о том, что жилой квартал „Европейский“, который находится в старой части города, не обеспечен ресурсами к зиме. Хочу сразу сказать, что это не так. […] На сегодняшний день тепло и электроэнергия (в дом) в полном объеме подаются. Канализация подключена к центральной сети. Жители в полном объеме обеспечены ресурсами», — рассказал Боков.

Накануне зимнего периода в многоквартирник выезжала комиссия, которая осматривала жилой комплекс совместно с представителями администрации и управляющей компании на предмет нарушений. Проблем с коммуникациями выявлено не было.

«Есть вопросы по инженерному сооружению — это кровля. На сегодняшний день управляющая компания ведет претензионную работу с застройщиком мотивируя привести в нормативное состояние крышу данного дома», — отметил Боков.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО следователи проверят чиновников мэрии из-за приемки дома без коммунальных сетей. После вмешательства главы Следственного комитета Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «халатность».

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Мэрия Нижневартовска (ХМАО) проверила многоквартирный дом в ЖК «Европейский», на который жаловались жители из-за отсутствия подключений к коммунальным сетям. Комиссия при администрации не выявила нарушений, дом подключен к отоплению и электроэнергии заявил замглавы города Анатолий Боков в telegram-канале мэрии «Нижневартовск Официально». «Появились публикации о том, что жилой квартал „Европейский“, который находится в старой части города, не обеспечен ресурсами к зиме. Хочу сразу сказать, что это не так. […] На сегодняшний день тепло и электроэнергия (в дом) в полном объеме подаются. Канализация подключена к центральной сети. Жители в полном объеме обеспечены ресурсами», — рассказал Боков. Накануне зимнего периода в многоквартирник выезжала комиссия, которая осматривала жилой комплекс совместно с представителями администрации и управляющей компании на предмет нарушений. Проблем с коммуникациями выявлено не было. «Есть вопросы по инженерному сооружению — это кровля. На сегодняшний день управляющая компания ведет претензионную работу с застройщиком мотивируя привести в нормативное состояние крышу данного дома», — отметил Боков. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО следователи проверят чиновников мэрии из-за приемки дома без коммунальных сетей. После вмешательства главы Следственного комитета Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «халатность».
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© Служба новостей «URA.RU»
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