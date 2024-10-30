Челябинские полицейские задержали цыгана, подозреваемого в обмане матери погибшего бойца СВО из Варненского района. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД, мужчина доставлен в областной главк.
«В настоящее время мужчина доставлен в ГУ МВД по Челябинской области. С ним работают оперативники управления уголовного розыска. Продолжается работа по выяснению объективной картины произошедшего», — сообщили URA.RU в областном главке.
О том, что женщина передала полтора миллиона рублей мошенникам, сообщили в соцсетях. За эту сумму злоумышленники пообещали челябинке провести ремонтные работы, но скрылись и перестали входить на связь. На информацию оперативно отреагировал начальник ГУ МВД Челябинской области Сергей Космачев. Он поручил разобраться в обстоятельствах обмана и принять безотлагательные меры по поимке мужчин.
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