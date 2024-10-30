Челябинская полиция разыскала цыгана, обманувшего мать погибшего бойца СВО. Видео

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Мужчину доставили в областной главк для выяснения обстоятельств
Мужчину доставили в областной главк для выяснения обстоятельств Фото:

Челябинские полицейские задержали цыгана, подозреваемого в обмане матери погибшего бойца СВО из Варненского района. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД, мужчина доставлен в областной главк.

«В настоящее время мужчина доставлен в ГУ МВД по Челябинской области. С ним работают оперативники управления уголовного розыска. Продолжается работа по выяснению объективной картины произошедшего», — сообщили URA.RU в областном главке.

О том, что женщина передала полтора миллиона рублей мошенникам, сообщили в соцсетях. За эту сумму злоумышленники пообещали челябинке провести ремонтные работы, но скрылись и перестали входить на связь. На информацию оперативно отреагировал начальник ГУ МВД Челябинской области Сергей Космачев. Он поручил разобраться в обстоятельствах обмана и принять безотлагательные меры по поимке мужчин.

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Челябинские полицейские задержали цыгана, подозреваемого в обмане матери погибшего бойца СВО из Варненского района. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД, мужчина доставлен в областной главк. «В настоящее время мужчина доставлен в ГУ МВД по Челябинской области. С ним работают оперативники управления уголовного розыска. Продолжается работа по выяснению объективной картины произошедшего», — сообщили URA.RU в областном главке. О том, что женщина передала полтора миллиона рублей мошенникам, сообщили в соцсетях. За эту сумму злоумышленники пообещали челябинке провести ремонтные работы, но скрылись и перестали входить на связь. На информацию оперативно отреагировал начальник ГУ МВД Челябинской области Сергей Космачев. Он поручил разобраться в обстоятельствах обмана и принять безотлагательные меры по поимке мужчин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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