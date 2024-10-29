29 октября 2024

Космачев требует найти членов диаспоры, обманувших в Челябинске мать бойца СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Космачев поручил принять безотлагательные меры к установлению местонахождения псевдостроителей
Космачев поручил принять безотлагательные меры к установлению местонахождения псевдостроителей Фото:

Начальник ГУ МВД Челябинской области Сергей Космачев поручил разобраться в обстоятельствах обмана жительницы Варненского района. Мать погибшего на СВО бойца передала злоумышленникам, которые являются представителями одной из диаспор, полтора миллиона рублей для проведения строительных работ, сообщила 30 октября пресс-служба ведомства.

«Космачев поручил разобраться в обстоятельствах обмана жительницы поселка Катенино Варненского района, о котором сообщили в соцсетях. Женщина, чей сын погиб в зоне проведения специальной военной операции, передала злоумышленникам полтора миллиона рублей для проведения строительных работ», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Обманувшие женщину являются представителями одной из этнических диаспор, говорится в сообщении в соцсети.

С полученными деньгами мужчины скрылись и перестали выходить на связь. Пользователи соцсетей высказали свое негодование и обратились к полицейским с просьбой помочь женщине.

В настоящее время создана специализированная следственно-оперативная группа, куда вошли опытные сотрудники органов внутренних дел. Организованы мероприятия для установления маршрута передвижения подозреваемых. Отменено принятое ранее решение об отказе в возбуждении уголовного дела, добавили в челябинской полиции.

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Начальник ГУ МВД Челябинской области Сергей Космачев поручил разобраться в обстоятельствах обмана жительницы Варненского района. Мать погибшего на СВО бойца передала злоумышленникам, которые являются представителями одной из диаспор, полтора миллиона рублей для проведения строительных работ, сообщила 30 октября пресс-служба ведомства. «Космачев поручил разобраться в обстоятельствах обмана жительницы поселка Катенино Варненского района, о котором сообщили в соцсетях. Женщина, чей сын погиб в зоне проведения специальной военной операции, передала злоумышленникам полтора миллиона рублей для проведения строительных работ», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Обманувшие женщину являются представителями одной из этнических диаспор, говорится в сообщении в соцсети. С полученными деньгами мужчины скрылись и перестали выходить на связь. Пользователи соцсетей высказали свое негодование и обратились к полицейским с просьбой помочь женщине. В настоящее время создана специализированная следственно-оперативная группа, куда вошли опытные сотрудники органов внутренних дел. Организованы мероприятия для установления маршрута передвижения подозреваемых. Отменено принятое ранее решение об отказе в возбуждении уголовного дела, добавили в челябинской полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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