Космачев требует найти членов диаспоры, обманувших в Челябинске мать бойца СВО

Начальник ГУ МВД Челябинской области Сергей Космачев поручил разобраться в обстоятельствах обмана жительницы Варненского района. Мать погибшего на СВО бойца передала злоумышленникам, которые являются представителями одной из диаспор, полтора миллиона рублей для проведения строительных работ, сообщила 30 октября пресс-служба ведомства.
«Космачев поручил разобраться в обстоятельствах обмана жительницы поселка Катенино Варненского района, о котором сообщили в соцсетях. Женщина, чей сын погиб в зоне проведения специальной военной операции, передала злоумышленникам полтора миллиона рублей для проведения строительных работ», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Обманувшие женщину являются представителями одной из этнических диаспор, говорится в сообщении в соцсети.
С полученными деньгами мужчины скрылись и перестали выходить на связь. Пользователи соцсетей высказали свое негодование и обратились к полицейским с просьбой помочь женщине.
В настоящее время создана специализированная следственно-оперативная группа, куда вошли опытные сотрудники органов внутренних дел. Организованы мероприятия для установления маршрута передвижения подозреваемых. Отменено принятое ранее решение об отказе в возбуждении уголовного дела, добавили в челябинской полиции.
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