В Госдуме хотят закрыть кадровый голод сотрудниками из-за рубежа

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
В Госдуме придумали как решить вопрос с кадровым голодом в России Фото:

В России следует создать кадровый резерв из иностранцев, приехавших в Россию из стран БРИКС и СНГ. С таким предложением на заседании Госдумы выступила депутат, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева, сообщила она URA.RU. По мнению парламентария, России пора начинать борьбу за перспективных специалистов на мировом уровне, чтобы усилить экономику страны.

«Сейчас в России большой кадровый дефицит. Специалисты нужны буквально везде: IT, инженерия, медицина, научные исследования и, конечно, рабочие кадры для промышленности и строительства», — заявила Ксения Горячева в беседе с журналистом URA.RU.

Также эта мера поможет контролировать незаконную миграцию, уверена парламентарий. «Для квалифицированных кадров, особенно в востребованных отраслях, будут предложены упрощенные условия и по части получения виз, и по части трудоустройства», — отметила Горячева.

По словам депутата, кадровый резерв должен формироваться на основе программ дополнительного профессионального образования. Работу с перспективными иностранными специалистами планируется построить по аналогии с кадровым управленческим резервом РАНХиГС. Инициативу уже взяли в работу МГИМО и Экспертный совет по непрерывному образованию при Госдуме РФ.

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В России следует создать кадровый резерв из иностранцев, приехавших в Россию из стран БРИКС и СНГ. С таким предложением на заседании Госдумы выступила депутат, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева, сообщила она URA.RU. По мнению парламентария, России пора начинать борьбу за перспективных специалистов на мировом уровне, чтобы усилить экономику страны. «Сейчас в России большой кадровый дефицит. Специалисты нужны буквально везде: IT, инженерия, медицина, научные исследования и, конечно, рабочие кадры для промышленности и строительства», — заявила Ксения Горячева в беседе с журналистом URA.RU. Также эта мера поможет контролировать незаконную миграцию, уверена парламентарий. «Для квалифицированных кадров, особенно в востребованных отраслях, будут предложены упрощенные условия и по части получения виз, и по части трудоустройства», — отметила Горячева. По словам депутата, кадровый резерв должен формироваться на основе программ дополнительного профессионального образования. Работу с перспективными иностранными специалистами планируется построить по аналогии с кадровым управленческим резервом РАНХиГС. Инициативу уже взяли в работу МГИМО и Экспертный совет по непрерывному образованию при Госдуме РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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