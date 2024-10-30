В Госдуме хотят закрыть кадровый голод сотрудниками из-за рубежа

30 октября 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

В Госдуме придумали как решить вопрос с кадровым голодом в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России следует создать кадровый резерв из иностранцев, приехавших в Россию из стран БРИКС и СНГ. С таким предложением на заседании Госдумы выступила депутат, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева, сообщила она URA.RU. По мнению парламентария, России пора начинать борьбу за перспективных специалистов на мировом уровне, чтобы усилить экономику страны. «Сейчас в России большой кадровый дефицит. Специалисты нужны буквально везде: IT, инженерия, медицина, научные исследования и, конечно, рабочие кадры для промышленности и строительства», — заявила Ксения Горячева в беседе с журналистом URA.RU. Также эта мера поможет контролировать незаконную миграцию, уверена парламентарий. «Для квалифицированных кадров, особенно в востребованных отраслях, будут предложены упрощенные условия и по части получения виз, и по части трудоустройства», — отметила Горячева. По словам депутата, кадровый резерв должен формироваться на основе программ дополнительного профессионального образования. Работу с перспективными иностранными специалистами планируется построить по аналогии с кадровым управленческим резервом РАНХиГС. Инициативу уже взяли в работу МГИМО и Экспертный совет по непрерывному образованию при Госдуме РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России следует создать кадровый резерв из иностранцев, приехавших в Россию из стран БРИКС и СНГ. С таким предложением на заседании Госдумы выступила депутат, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева, сообщила она URA.RU. По мнению парламентария, России пора начинать борьбу за перспективных специалистов на мировом уровне, чтобы усилить экономику страны. «Сейчас в России большой кадровый дефицит. Специалисты нужны буквально везде: IT, инженерия, медицина, научные исследования и, конечно, рабочие кадры для промышленности и строительства», — заявила Ксения Горячева в беседе с журналистом URA.RU. Также эта мера поможет контролировать незаконную миграцию, уверена парламентарий. «Для квалифицированных кадров, особенно в востребованных отраслях, будут предложены упрощенные условия и по части получения виз, и по части трудоустройства», — отметила Горячева. По словам депутата, кадровый резерв должен формироваться на основе программ дополнительного профессионального образования. Работу с перспективными иностранными специалистами планируется построить по аналогии с кадровым управленческим резервом РАНХиГС. Инициативу уже взяли в работу МГИМО и Экспертный совет по непрерывному образованию при Госдуме РФ.