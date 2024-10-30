Пять заместителей министра обороны РФ попали под санкции США

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В США внесли в санкционные списки пять заместителей министра обороны РФ
В США внесли в санкционные списки пять заместителей министра обороны РФ Фото:
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Министерство финансов США объявило о введении санкций против пяти заместителей министра обороны РФ, включая начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Виктора Горемыкина и статс-секретаря Анну Цивилеву. Данные опубликованы на сайте ведомства.

«В список SDN OFAC были добавлены следующие лица: <...> Виктор Горемыкин, Анна Цивилева», — отмечается на сайте Минфина США. Также под санкции попали такие лица, как Александр Фомин, Андрей Булыга и Павел Фрадков.

Из документа следует, что санкции были введены и против 32 физических лиц, включая граждан Греции, Индии, Китая, России, Турции, Чили и Швейцарии. Кроме того, под санкции попали более 350 организаций из России, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Швейцарии, Индии и Узбекистана.

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Министерство финансов США объявило о введении санкций против пяти заместителей министра обороны РФ, включая начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Виктора Горемыкина и статс-секретаря Анну Цивилеву. Данные опубликованы на сайте ведомства. «В список SDN OFAC были добавлены следующие лица: <...> Виктор Горемыкин, Анна Цивилева», — отмечается на сайте Минфина США. Также под санкции попали такие лица, как Александр Фомин, Андрей Булыга и Павел Фрадков. Из документа следует, что санкции были введены и против 32 физических лиц, включая граждан Греции, Индии, Китая, России, Турции, Чили и Швейцарии. Кроме того, под санкции попали более 350 организаций из России, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Швейцарии, Индии и Узбекистана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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