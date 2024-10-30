Пять заместителей министра обороны РФ попали под санкции США

Министерство финансов США объявило о введении санкций против пяти заместителей министра обороны РФ, включая начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Виктора Горемыкина и статс-секретаря Анну Цивилеву. Данные опубликованы на сайте ведомства.
«В список SDN OFAC были добавлены следующие лица: <...> Виктор Горемыкин, Анна Цивилева», — отмечается на сайте Минфина США. Также под санкции попали такие лица, как Александр Фомин, Андрей Булыга и Павел Фрадков.
Из документа следует, что санкции были введены и против 32 физических лиц, включая граждан Греции, Индии, Китая, России, Турции, Чили и Швейцарии. Кроме того, под санкции попали более 350 организаций из России, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Швейцарии, Индии и Узбекистана.
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