Еврокомиссия объявила об остановке процесса вступления Грузии в Евросоюз, подчеркивая необходимость проведения всеобъемлющей избирательной реформы. В регулярном отчете по прогрессу стран-кандидатов в ЕС указывается, что с весны 2024 года действия грузинского правительства способствовали торможению интеграционных процессов.
«Несмотря на то, что в декабре 2023 года ЕС предоставил Грузии статус кандидата, процесс ее вступления был фактически остановлен из-за действий, предпринятых грузинским правительством с весны 2024 года», — указывается в документе, передает РИА Новости. Первичный анализ, проведенный Международной миссией наблюдателей за ходом выборов, указал на ряд проблем, возникших в условиях острой напряженности и высокой поляризации общества.
Кроме того, Евросоюз выразил критику в адрес двух законов, принятых в Грузии: «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и «О прозрачности иностранного влияния». Эти законы вызвали возражения со стороны ЕС, который призвал грузинское правительство к их отмене, чтобы соблюсти стандарты демократии и прав человека, необходимые для продолжения процесса интеграции в Евросоюз.
В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы, результаты которых показали победу партии «Грузинская мечта», известной своей политикой налаживания отношений с Российской Федерацией. Прозападная оппозиция, которая занимает радикальные позиции, стремилась помешать укреплению позиций действующей власти. Владимир Джабаров, занимающий пост первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, подчеркнул, что «Грузинская мечта» нацелена на защиту национальных интересов Грузии и стремится к мирным отношениям с соседними государствами, включая Россию, отходя от прежней западоориентированной политики.
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