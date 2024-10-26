На выборах в Грузии выиграла лояльная к РФ партия: спорные результаты, протесты оппозиции, драки

Оппозиция в Грузии объявила о начале протестов с 27 октября

27 октября 2024 в 05:57 Размер текста - 17 +

В стране ожидают, что проевропейская оппозиция начнет массовые акции протеста Фото: Сергей Заикин © URA.RU В Грузии 26 октября состоялись выборы в парламент. При этом итоговые цифры голосования сильно отличаются в зависимости от того, кто публикует данные. Результаты в проправительственных и оппозиционных СМИ кардинально противоположные. Победу одновременно отмечают правящая партия «Грузинская мечта» и приверженцы проевропейских взглядов. В материале URA.RU собрана главная информация о выборах в Грузии. Также из публикации можно узнать, почему на избирательных участках дошло до драк. Что известно о партиях Партия «Грузинская мечта» уже 12 находится у власти. Оппоненты обвиняют ее в смене курса страны на пророссийский. В прошлый раз «Грузинская Мечта» взяла 90 мест из 150. В год начала спецоперации ВС РФ на Украине из партии по разным причинам ушли 15 депутатов. Большинство в парламенте было утеряно. Задача на новый срок — не менее 113 мест из всех возможных. «Грузинская Мечта» борется с конгломератом оппозиции. В число противников входят «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия». В выборах также участвует центристское объединение «За Грузию». По данным РБК, эта партия была основана в 2021 году бывшим премьер-министром от «Грузинской мечты», экс-главой МВД и бывшим министром экономики Георгием Гахарией. Костяк — составляют бывшие члены «Грузинской мечты». Спорные результаты выборов Правящая партия «Грузинская мечта» набирает на парламентских выборах чуть меньше 53,6% голосов после подсчета данных с почти 80% участков, сообщает ЦИК Грузии. После подсчета данных с 2485 участков, то есть почти 80%, «Грузинская мечта» получает свыше 874 тысяч голосов, то есть чуть меньше 53,6%. Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых «Единство — Национальное движение» (около 9,9%), «Коалиция за перемены» (около 11%), «Сильная Грузия» (около 8,8%) и «За Грузию» (около 7,9%) По данным грузинского Центризбиркома, явка составила порядка 2 млн человек. Силы оппозиции при таком раскладе наберут по итогу около 47% голосов. Никаких официальных заявлений по этому поводу еще сделано не было, передает РИА Новости. Ране сообщалось, что цифры ЦИКа не совпадают с показателями экзит-поллов. А по версии оппозиционных СМИ — не имеют ничего общего с действительностью. Так канал Mtavari передает, что наибольшее количество голосов набрала оппозиция. Фальсификация и драки В ходе кампании действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили несколько раз отмечала — правящая партия использует этнические меньшинства для фальсификации. Она же указывала на различные факты насилия на участках. Среди пострадавших — журналисты, пишет ТАСС. Зурабишвили также заявила, что не может связаться с главой МВД Вахтангом Гомелаури, чтобы обсудить происходящие эпизоды. В течение дня грузинские СМИ и лидеры оппозиционных партий выкладывали в соцсетях и мессенджерах видео драк с места событий. По данным РБК, в Зугдиди наблюдателей атаковал активист «Грузинской мечты». Столкновения среди конфликтующих сторон были также зафиксированы на двух избирательных участках в Тбилиси. «Грузинская мечта» празднует победу Верхушка правящий партии ее сторонники уже бурно отпраздновали победу. На сцену возле главного офиса поднялись первые лица, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, передает РИА Новости. Оппозиция в Грузии заявила о начале протестов с 27 октября Оппозиционная «Коалиция за перемены» не признает результаты парламентских выборов в Грузии и с 27 октября начинает акции протеста. Об этом заявила один из лидеров партии Элене Хоштария. «Эти выборы украдены, мы с этим не смиримся, и мы переходим на непрерывные протесты. Этот протест будет организованным», — сказала Хоштария на брифинге в субботу. «Протест будет на улицах с завтрашнего дня, с 27 октября», — уточнила она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Грузии 26 октября состоялись выборы в парламент. При этом итоговые цифры голосования сильно отличаются в зависимости от того, кто публикует данные. Результаты в проправительственных и оппозиционных СМИ кардинально противоположные. Победу одновременно отмечают правящая партия «Грузинская мечта» и приверженцы проевропейских взглядов. В материале URA.RU собрана главная информация о выборах в Грузии. Также из публикации можно узнать, почему на избирательных участках дошло до драк. Партия «Грузинская мечта» уже 12 находится у власти. Оппоненты обвиняют ее в смене курса страны на пророссийский. В прошлый раз «Грузинская Мечта» взяла 90 мест из 150. В год начала спецоперации ВС РФ на Украине из партии по разным причинам ушли 15 депутатов. Большинство в парламенте было утеряно. Задача на новый срок — не менее 113 мест из всех возможных. «Грузинская Мечта» борется с конгломератом оппозиции. В число противников входят «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия». В выборах также участвует центристское объединение «За Грузию». По данным РБК, эта партия была основана в 2021 году бывшим премьер-министром от «Грузинской мечты», экс-главой МВД и бывшим министром экономики Георгием Гахарией. Костяк — составляют бывшие члены «Грузинской мечты». Правящая партия «Грузинская мечта» набирает на парламентских выборах чуть меньше 53,6% голосов после подсчета данных с почти 80% участков, сообщает ЦИК Грузии. После подсчета данных с 2485 участков, то есть почти 80%, «Грузинская мечта» получает свыше 874 тысяч голосов, то есть чуть меньше 53,6%. Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых «Единство — Национальное движение» (около 9,9%), «Коалиция за перемены» (около 11%), «Сильная Грузия» (около 8,8%) и «За Грузию» (около 7,9%) По данным грузинского Центризбиркома, явка составила порядка 2 млн человек. Силы оппозиции при таком раскладе наберут по итогу около 47% голосов. Никаких официальных заявлений по этому поводу еще сделано не было, передает РИА Новости. Ране сообщалось, что цифры ЦИКа не совпадают с показателями экзит-поллов. А по версии оппозиционных СМИ — не имеют ничего общего с действительностью. Так канал Mtavari передает, что наибольшее количество голосов набрала оппозиция. В ходе кампании действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили несколько раз отмечала — правящая партия использует этнические меньшинства для фальсификации. Она же указывала на различные факты насилия на участках. Среди пострадавших — журналисты, пишет ТАСС. Зурабишвили также заявила, что не может связаться с главой МВД Вахтангом Гомелаури, чтобы обсудить происходящие эпизоды. В течение дня грузинские СМИ и лидеры оппозиционных партий выкладывали в соцсетях и мессенджерах видео драк с места событий. По данным РБК, в Зугдиди наблюдателей атаковал активист «Грузинской мечты». Столкновения среди конфликтующих сторон были также зафиксированы на двух избирательных участках в Тбилиси. Верхушка правящий партии ее сторонники уже бурно отпраздновали победу. На сцену возле главного офиса поднялись первые лица, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, передает РИА Новости. Оппозиционная «Коалиция за перемены» не признает результаты парламентских выборов в Грузии и с 27 октября начинает акции протеста. Об этом заявила один из лидеров партии Элене Хоштария. «Эти выборы украдены, мы с этим не смиримся, и мы переходим на непрерывные протесты. Этот протест будет организованным», — сказала Хоштария на брифинге в субботу. «Протест будет на улицах с завтрашнего дня, с 27 октября», — уточнила она.