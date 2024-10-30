Мечтавшая о загранице экс-вице-мэр Екатеринбурга получила новую работу — в обход начальства

Екатерина Сибирцева стала заместителем директора «Эрмитаж-Урала»
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония почтового гашения марки в честь Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, сибирцева екатерина
Мэр переживал отставку Екатерины Сибирцевой тяжело — потому что ценил Фото:

Екатерина Сибирцева, недавно покинувшая пост вице-мэра Екатеринбурга по соцполитике ради жизни на две страны, получила новую работу в городе. Как стало известно URA.RU, устроилась в «Эрмитаж-Урал». И якобы с нарушением политеса.

«Сибирцева стала замдиректора музея», — поделился информированный источник агентства, затруднившись уточнить, какие именно вопросы курирует Сибирцева в должности. Он предположил, что Сибирцева, возможно, будет лишь числиться в «Эрмитаже».

Другой собеседник URA.RU знает, что вопрос о назначении Сибирцевой в муниципальное учреждение не был согласован с ее преемником на посту вице-мэра Константином Шевченко. По информации источника, начальник городского управления культуры Илья Марков — подчиненный Шевченко — мог обсудить этот вопрос напрямую с мэром Алексеем Орловым.

Самой Екатерине Сибирцевой направлена просьба о комментарии, ответ будет опубликован, как только поступит. Дозвониться до Шевченко к моменту публикации не удалось.

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Вице-мэр Екатеринбурга готовится к жизни на две страны после отставки

Сибирцева, с 2020 года курировавшая образование и культуру в Екатеринбурге, уволилась по собственному желанию в конце апреля. Это решение, готовившееся как минимум с 2023 года, объясняли личными обстоятельствами: Сибирцевой якобы было необходимо получить второе гражданство, чтобы быть рядом с дочерью, решившей поступать в один из европейских вузов. Последние слухи, которые ходили про уважаемую в истеблишменте экс-чиновницу, были связаны с продажей недвижимости в Екатеринбурге. Впрочем, сама Сибирцева информацию о готовящемся отъезде опровергала.

Шевченко официально сменил Сибирцеву в конце мая. В ее подчинении он работал четыре года (будучи директором городского департамента образования), отношения между ними в последнее время, говорят, не складывались.

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Екатерина Сибирцева, недавно покинувшая пост вице-мэра Екатеринбурга по соцполитике ради жизни на две страны, получила новую работу в городе. Как стало известно URA.RU, устроилась в «Эрмитаж-Урал». И якобы с нарушением политеса. «Сибирцева стала замдиректора музея», — поделился информированный источник агентства, затруднившись уточнить, какие именно вопросы курирует Сибирцева в должности. Он предположил, что Сибирцева, возможно, будет лишь числиться в «Эрмитаже». Другой собеседник URA.RU знает, что вопрос о назначении Сибирцевой в муниципальное учреждение не был согласован с ее преемником на посту вице-мэра Константином Шевченко. По информации источника, начальник городского управления культуры Илья Марков — подчиненный Шевченко — мог обсудить этот вопрос напрямую с мэром Алексеем Орловым. Самой Екатерине Сибирцевой направлена просьба о комментарии, ответ будет опубликован, как только поступит. Дозвониться до Шевченко к моменту публикации не удалось. Сибирцева, с 2020 года курировавшая образование и культуру в Екатеринбурге, уволилась по собственному желанию в конце апреля. Это решение, готовившееся как минимум с 2023 года, объясняли личными обстоятельствами: Сибирцевой якобы было необходимо получить второе гражданство, чтобы быть рядом с дочерью, решившей поступать в один из европейских вузов. Последние слухи, которые ходили про уважаемую в истеблишменте экс-чиновницу, были связаны с продажей недвижимости в Екатеринбурге. Впрочем, сама Сибирцева информацию о готовящемся отъезде опровергала. Шевченко официально сменил Сибирцеву в конце мая. В ее подчинении он работал четыре года (будучи директором городского департамента образования), отношения между ними в последнее время, говорят, не складывались.
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