Кадыров назвал удар по Генштабу ВСУ в Киеве возмездием за Гудермес

Удары по Генеральному штабу ВСУ в Киеве стали возмездием за атаку украинских военных на Гудермес. В результате анализа перехваченных радиопереговоров стало известно о девяти погибших и 17 раненных после удара по Генштабу, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Я говорил накануне, что возмездия за вчерашнюю атаку на здание РУС ждать долго не придется. Ответку отправили уже сегодня. <...> По информации ВКС МО РФ в перехваченных радиопереговорах украинцы озвучивают информацию о девяти уничтоженных нацистах и еще 17 раненых», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Утром 30 октября на Украине заявили о попадании в здание Генштаба ВСУ в Киеве. По словам экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), в результате падения обломков сбитого БПЛА одно из зданий Генштаба повреждено, пишет RT.
Ранее 29 октября в городе Гудермес Чеченской Республики произошла атака неопознанного БПЛА на Российский университет спецназа (РУС). В результате атаки начался пожар на крыше здания. Однако, как сообщили власти, жертв и пострадавших нет.
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