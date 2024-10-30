Кадыров назвал удар по Генштабу ВСУ в Киеве возмездием за Гудермес

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Рамзан Кадыров заявил, что удар по Генштабу ВСУ в Киеве возмездием за атаку на Гудермес
Рамзан Кадыров заявил, что удар по Генштабу ВСУ в Киеве возмездием за атаку на Гудермес Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Удары по Генеральному штабу ВСУ в Киеве стали возмездием за атаку украинских военных на Гудермес. В результате анализа перехваченных радиопереговоров стало известно о девяти погибших и 17 раненных после удара по Генштабу, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Я говорил накануне, что возмездия за вчерашнюю атаку на здание РУС ждать долго не придется. Ответку отправили уже сегодня. <...> По информации ВКС МО РФ в перехваченных радиопереговорах украинцы озвучивают информацию о девяти уничтоженных нацистах и еще 17 раненых», — написал Кадыров в своем telegram-канале. 

Утром 30 октября на Украине заявили о попадании в здание Генштаба ВСУ в Киеве. По словам экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), в результате падения обломков сбитого БПЛА одно из зданий Генштаба повреждено, пишет RT.

Ранее 29 октября в городе Гудермес Чеченской Республики произошла атака неопознанного БПЛА на Российский университет спецназа (РУС). В результате атаки начался пожар на крыше здания. Однако, как сообщили власти, жертв и пострадавших нет.

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Удары по Генеральному штабу ВСУ в Киеве стали возмездием за атаку украинских военных на Гудермес. В результате анализа перехваченных радиопереговоров стало известно о девяти погибших и 17 раненных после удара по Генштабу, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Я говорил накануне, что возмездия за вчерашнюю атаку на здание РУС ждать долго не придется. Ответку отправили уже сегодня. <...> По информации ВКС МО РФ в перехваченных радиопереговорах украинцы озвучивают информацию о девяти уничтоженных нацистах и еще 17 раненых», — написал Кадыров в своем telegram-канале.  Утром 30 октября на Украине заявили о попадании в здание Генштаба ВСУ в Киеве. По словам экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), в результате падения обломков сбитого БПЛА одно из зданий Генштаба повреждено, пишет RT. Ранее 29 октября в городе Гудермес Чеченской Республики произошла атака неопознанного БПЛА на Российский университет спецназа (РУС). В результате атаки начался пожар на крыше здания. Однако, как сообщили власти, жертв и пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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