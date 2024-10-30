Mash: в Россию привезут 20 тонн турецкого сливочного масла

В Россию будет доставлено 20 тонн турецкого сливочного масла, которое в ближайшее время появится на прилавках магазинов. Данная партия является пробной и предназначена для оценки спроса на турецкую продукцию на российском рынке.
«Ввоз пока тестовый — в ритейле посмотрят, как пойдет», — сообщает telegram-канал Mash. По их данным, это первая стадия, которая покажет, как российские потребители отреагируют на новинку из Турции. В случае успешных продаж ожидается расширение объемов импорта сливочного масла из этой страны.
Кроме того, в планах у России расширение географии поставок масла. В ближайшее время к поставкам сливочного масла планируется привлечь Иран, Индию, Киргизию и Азербайджан. Эти меры направлены на увеличение ввоза масла, которое с начала года уже составило 112 тысяч тонн, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом.
Ранее в России был зафиксирован рост цен на сливочное масло. Специалисты связывают наблюдаемое повышение цен с ростом производственных издержек. Они также отмечают, что, несмотря на увеличение объемов производства, оно не полностью соответствует возрастающему спросу. Профессор экономики Алексей Зубец высказал мнение по поводу текущей ситуации на рынке сливочного масла, отметив, что опасения о возможном дефиците этого продукта не имеют оснований, поскольку среди жителей России не наблюдается повышенного интереса к его покупке.
В России наблюдается рост стоимости сливочного масла. Крупные производители этого продукта начали оповещать розничные сети о сокращении или полном прекращении объемов его производства и поставок. Подробнее о возможных альтернативах сливочному маслу, а также о его полезных и вредных свойствах для здоровья читайте в материале URA.RU.
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