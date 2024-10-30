Глава курского района сообщил о дроне, ведущем охоту на автомобили

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Атаки украинского FPV-дрона в Большесолдатском районе привели к пострадавшим и уничтоженной гражданской технике
Атаки украинского FPV-дрона в Большесолдатском районе привели к пострадавшим и уничтоженной гражданской технике Фото:
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Украинский FPV-дрон подрывает автомобили и разбрасывает бомбы в виде сухпайков в Большесолдатском районе Курской области. Об этом сообщил глава района Владимир Зайцев, призвав людей не посещать район.

«Информирую вас о том, что на территории райцентра со стороны ул. Горянка ведет охоту FPV-дрон, подрывая весь движущийся транспорт <...> Кроме того, на перекрестке выше РЭСа (в сторону сёл Сторожевое, Махов Колодезь, Бирюковка) разбросаны взрывные устройства, замаскированные под сухпайки», — заявил Владимир Зайцев в своем telegram-канале. 

По словам главы района, есть пострадавшие. FPV-дрон успел подорвать три гражданских машины, также есть жертвы от взрывных сухпайков. 

Зайцев подчеркнул, что ночью в его районе работает украинская «Баба Яга». Она уже разрушила несколько зданий. Глава района призвал не посещать его.

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Украинский FPV-дрон подрывает автомобили и разбрасывает бомбы в виде сухпайков в Большесолдатском районе Курской области. Об этом сообщил глава района Владимир Зайцев, призвав людей не посещать район. «Информирую вас о том, что на территории райцентра со стороны ул. Горянка ведет охоту FPV-дрон, подрывая весь движущийся транспорт <...> Кроме того, на перекрестке выше РЭСа (в сторону сёл Сторожевое, Махов Колодезь, Бирюковка) разбросаны взрывные устройства, замаскированные под сухпайки», — заявил Владимир Зайцев в своем telegram-канале.  По словам главы района, есть пострадавшие. FPV-дрон успел подорвать три гражданских машины, также есть жертвы от взрывных сухпайков.  Зайцев подчеркнул, что ночью в его районе работает украинская «Баба Яга». Она уже разрушила несколько зданий. Глава района призвал не посещать его.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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