Глава курского района сообщил о дроне, ведущем охоту на автомобили

Украинский FPV-дрон подрывает автомобили и разбрасывает бомбы в виде сухпайков в Большесолдатском районе Курской области. Об этом сообщил глава района Владимир Зайцев, призвав людей не посещать район.
«Информирую вас о том, что на территории райцентра со стороны ул. Горянка ведет охоту FPV-дрон, подрывая весь движущийся транспорт <...> Кроме того, на перекрестке выше РЭСа (в сторону сёл Сторожевое, Махов Колодезь, Бирюковка) разбросаны взрывные устройства, замаскированные под сухпайки», — заявил Владимир Зайцев в своем telegram-канале.
По словам главы района, есть пострадавшие. FPV-дрон успел подорвать три гражданских машины, также есть жертвы от взрывных сухпайков.
Зайцев подчеркнул, что ночью в его районе работает украинская «Баба Яга». Она уже разрушила несколько зданий. Глава района призвал не посещать его.
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