«Слово пацана» покажут в Польше

Сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» будет показан в Польше, а также ведутся переговоры о его продаже в Китай. Об этом сообщила генеральный директор «Национальной медиа группы» (НМГ) Светлана Баланова на ежегодной конференции «Медиабизнес».
«В Польшу продали 'Слово пацана'. Для меня это было прям удивительно. 'Слово пацана', надо сказать, пользуется вообще спросом. Во многих странах есть к нему интерес, в том числе и в Китае на самом деле. Но тоже идут переговоры по продаже 'Слово пацана'», — рассказала Баланова, ее слова передает ТАСС. Она уточнила, что в странах, которые в настоящее время классифицируются как недружественные, наш контент продолжает пользоваться популярностью.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одним из центральных проектов в обсуждениях 2023 года. Этот телепроект погружает зрителя в мир подростковых банд Казани в период перестройки. За производство сериала отвечали кинокомпания Toomuch Production и «НМГ студия», при этом проект получил поддержку от АНО «Институт развития интернета».
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