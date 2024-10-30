Россельхознадзор подтвердил поставки турецкого сливочного масла в РФ

Турция начала экспортировать сливочное масло в Россию 27 октября, за два дня было импортировано 20 тонн продукции. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора, отметив, что оперативное начало поставок является частью усилий по расширению источников импорта сливочного масла.
«Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года. По данным ФГИС 'ВетИС' по состоянию на 29 октября, из Турции в Россию ввезено 20 тонн сливочного масла», — уточняется в сообщении Россельхознадзора. Цитату передает РИА Новости.
Ранее Министерство сельского хозяйства России заявляло о мерах по увеличению поставок сливочного масла из-за рубежа, включая открытие импорта из Индии и Ирана. Это часть стратегии стабилизации внутренних цен на сливочное масло и обеспечения его достатка на рынке РФ.
В России недавно зафиксировали увеличение стоимости сливочного масла. Эксперты объясняют этот рост увеличением производственных затрат. Кроме того, они указывают на то, что хотя объемы производства сливочного масла были увеличены, они все еще не в полной мере отвечают растущему спросу на этот продукт.
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