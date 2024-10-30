Трамп и Харрис сравнялись в борьбе за голоса избирателей Пенсильвании

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Экс-президент США Дональд Трамп опережает соперницу Камалу Харрис в ряде групп избирателей
Экс-президент США Дональд Трамп опережает соперницу Камалу Харрис в ряде групп избирателей Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис почти сравнялись в борьбе за голоса избирателей Пенсильвании на предстоящих выборах главы Штатов. Это следует из результатов опроса Университета Монмута (Нью-Джерси).

«Согласно этим данным, 42% зарегистрированных избирателей штата заявили, что уже проголосовали досрочно или планируют отдать свой голос за Харрис, столько же поддержали Трампа», — сообщило РИА Новости со ссылкой на опрос Университета. Отмечается, что количество избирателей, которые выразили «крайне высокую» готовность голосовать на выборах, выросло с 75% за прошлый месяц до 81% в текущем месяце. Среди них и Трамп, и Харрис имеют соразмерную поддержку в 48% каждый, несмотря на то, что ранее лидировала Харрис.

Среди же тех избирателей, кто участвовал на выборах в 2020, кто голосовал на большинстве общих выборов с 2014, а также среди редко голосующих лидирует Трамп. А среди американцев, голосовавших на пяти последних федеральных выборах, напротив, Харрис (51%) опережает Трампа (46%).

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. В предвыборной гонке соревнуются кандидат от Демократической партии Харрис и кандидат от Республиканской партии Трамп. По данным портала FiveThirtyEight (одна из популярных моделей прогнозирования в мире спорта на данный момент), на 29 октября рейтинг вице-премьера США составляет 48,1%, что на 1,5 пункта выше, чем у Трампа, чей рейтинг равен 46,6%.

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Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис почти сравнялись в борьбе за голоса избирателей Пенсильвании на предстоящих выборах главы Штатов. Это следует из результатов опроса Университета Монмута (Нью-Джерси). «Согласно этим данным, 42% зарегистрированных избирателей штата заявили, что уже проголосовали досрочно или планируют отдать свой голос за Харрис, столько же поддержали Трампа», — сообщило РИА Новости со ссылкой на опрос Университета. Отмечается, что количество избирателей, которые выразили «крайне высокую» готовность голосовать на выборах, выросло с 75% за прошлый месяц до 81% в текущем месяце. Среди них и Трамп, и Харрис имеют соразмерную поддержку в 48% каждый, несмотря на то, что ранее лидировала Харрис. Среди же тех избирателей, кто участвовал на выборах в 2020, кто голосовал на большинстве общих выборов с 2014, а также среди редко голосующих лидирует Трамп. А среди американцев, голосовавших на пяти последних федеральных выборах, напротив, Харрис (51%) опережает Трампа (46%). Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. В предвыборной гонке соревнуются кандидат от Демократической партии Харрис и кандидат от Республиканской партии Трамп. По данным портала FiveThirtyEight (одна из популярных моделей прогнозирования в мире спорта на данный момент), на 29 октября рейтинг вице-премьера США составляет 48,1%, что на 1,5 пункта выше, чем у Трампа, чей рейтинг равен 46,6%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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