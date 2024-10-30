Сливочное масло в России подорожало с начала года на 25%

С начала года стоимость сливочного масла в рознице в России увеличилась на 25,7%, сообщил Росстат. Особенно заметное увеличение цен произошло за последнюю неделю октября, когда цены выросли на 1,9%.
«За период с 22 по 28 октября 2024 года цены изменились: на масло сливочное +1,9%», — написали на сайте ведомства. Росстат также сообщил о росте цен на сыр на протяжении последней недели на 0,7%, при этом с начала года цены увеличились на 7,8%. Сметана подорожала на 0,7% за неделю и на 12,8% с начала года. Цены на творог выросли на 0,4% за последнюю неделю, а с начала года — на 7,2%. Пастеризованное молоко подорожало на 0,5% за неделю и на 12,4% с начала года, стерилизованное молоко — на 0,7% за неделю и на 13,4% за год.
За последнюю неделю замедление роста цен наблюдалось на яйца — 0,6%, в то время как неделей ранее они подорожали на 0,7%. В сравнении с началом года текущие цены на яйца показывают спад на 18,2%.
Цены на мороженую рыбу за последнюю неделю увеличились на 0,9%, на подсолнечное масло — на 0,7%. Овощные консервы для детского питания и черный чай подорожали на 0,6%. Маргарин и пшено подорожали на 0,5%, баранина, мясные консервы для детского питания и пшеничный хлеб — на 0,4%. Стоимость свинины и гречневой крупы увеличилась на 0,3%, а говядины, сахара-песка, поваренной соли, пшеничной муки, риса и вермишели — на 0,2%. Ржаной хлеб, макаронные изделия, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания подорожали на 0,1%. Цены на куриное мясо показали снижение на 0,2%.
Ранее, 27 октября, Турция приступила к экспорту сливочного масла в Россию, за первые два дня было доставлено 20 тонн данной продукции. Быстрый старт поставок входит в рамки стратегии по диверсификации источников импорта сливочного масла.
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