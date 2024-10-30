30 октября 2024

США и Южная Корея намерены расширить военное сотрудничество

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США продолжат поддерживать оборону Республики Корея, заявил Остин Фото:

США и Республика Корея намерены укрепить военное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом объявил американский министр обороны Ллойд Остин во время пресс-конференции в Пентагоне, которую он провел совместно с министром обороны Республики Корея Ким Ен Хеном.

«Министр Ким и я поддержали сегодня рамочную договоренность о расширении сотрудничества наших стран с упором на общие ценности и интересы», — заявил Ллойд Остин на конференции. Трансляция велась на официальном сайте Пентагона. Также он подчеркнул, что США продолжат поддерживать оборону Республики Корея, используя все возможные средства, включая современные технологии и неядерный потенциал.

В ходе пресс-конференции Остин также упомянул, что США и Республика Корея вернутся к проведению крупномасштабных совместных исследований, что будет способствовать получению новых технологий и усилению стабильности региона. Это сотрудничество носит стратегический характер и направлено на укрепление общих оборонных возможностей двух стран.

Ранее Остин заявил, что США намерены защищать Южную Корею всеми видами оружия. По его словам, речь идет также и о ядерном оружии. Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее пригрозил ядерным оружием, если США и Южная Корея применят силу. Он назвал президента Южной Кореи «марионеткой» и заявил, что у республики «мания преследования», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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США и Республика Корея намерены укрепить военное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом объявил американский министр обороны Ллойд Остин во время пресс-конференции в Пентагоне, которую он провел совместно с министром обороны Республики Корея Ким Ен Хеном. «Министр Ким и я поддержали сегодня рамочную договоренность о расширении сотрудничества наших стран с упором на общие ценности и интересы», — заявил Ллойд Остин на конференции. Трансляция велась на официальном сайте Пентагона. Также он подчеркнул, что США продолжат поддерживать оборону Республики Корея, используя все возможные средства, включая современные технологии и неядерный потенциал. В ходе пресс-конференции Остин также упомянул, что США и Республика Корея вернутся к проведению крупномасштабных совместных исследований, что будет способствовать получению новых технологий и усилению стабильности региона. Это сотрудничество носит стратегический характер и направлено на укрепление общих оборонных возможностей двух стран. Ранее Остин заявил, что США намерены защищать Южную Корею всеми видами оружия. По его словам, речь идет также и о ядерном оружии. Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее пригрозил ядерным оружием, если США и Южная Корея применят силу. Он назвал президента Южной Кореи «марионеткой» и заявил, что у республики «мания преследования», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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