США и Южная Корея намерены расширить военное сотрудничество

30 октября 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

США продолжат поддерживать оборону Республики Корея, заявил Остин Фото: Георгий Бергал © URA.RU США и Республика Корея намерены укрепить военное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом объявил американский министр обороны Ллойд Остин во время пресс-конференции в Пентагоне, которую он провел совместно с министром обороны Республики Корея Ким Ен Хеном. «Министр Ким и я поддержали сегодня рамочную договоренность о расширении сотрудничества наших стран с упором на общие ценности и интересы», — заявил Ллойд Остин на конференции. Трансляция велась на официальном сайте Пентагона. Также он подчеркнул, что США продолжат поддерживать оборону Республики Корея, используя все возможные средства, включая современные технологии и неядерный потенциал. В ходе пресс-конференции Остин также упомянул, что США и Республика Корея вернутся к проведению крупномасштабных совместных исследований, что будет способствовать получению новых технологий и усилению стабильности региона. Это сотрудничество носит стратегический характер и направлено на укрепление общих оборонных возможностей двух стран. Ранее Остин заявил, что США намерены защищать Южную Корею всеми видами оружия. По его словам, речь идет также и о ядерном оружии. Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее пригрозил ядерным оружием, если США и Южная Корея применят силу . Он назвал президента Южной Кореи «марионеткой» и заявил, что у республики «мания преследования», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США и Республика Корея намерены укрепить военное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом объявил американский министр обороны Ллойд Остин во время пресс-конференции в Пентагоне, которую он провел совместно с министром обороны Республики Корея Ким Ен Хеном. «Министр Ким и я поддержали сегодня рамочную договоренность о расширении сотрудничества наших стран с упором на общие ценности и интересы», — заявил Ллойд Остин на конференции. Трансляция велась на официальном сайте Пентагона. Также он подчеркнул, что США продолжат поддерживать оборону Республики Корея, используя все возможные средства, включая современные технологии и неядерный потенциал. В ходе пресс-конференции Остин также упомянул, что США и Республика Корея вернутся к проведению крупномасштабных совместных исследований, что будет способствовать получению новых технологий и усилению стабильности региона. Это сотрудничество носит стратегический характер и направлено на укрепление общих оборонных возможностей двух стран. Ранее Остин заявил, что США намерены защищать Южную Корею всеми видами оружия. По его словам, речь идет также и о ядерном оружии. Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее пригрозил ядерным оружием, если США и Южная Корея применят силу. Он назвал президента Южной Кореи «марионеткой» и заявил, что у республики «мания преследования», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).