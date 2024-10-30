30 октября 2024

Владимирские власти раскрыли, чем руководствовались при запрете никабов

Владимирские власти сослались на опыт других регионов в запрете никабов
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти сослались на опыт других регионов в запрете никабов Фото:

Владимирская область запретила ношение хиджабов и никабов в школах на основании позиции Верховного суда России и анализа практики других регионов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«Решение о внесении уточнений в приказ о внешнем виде учащихся принято в соответствии с конституционными нормами и федеральным законом об образовании», — отметили в пресс-службе в беседе с РБК. Представители администрации подчеркнули, что региональное законодательство учитывает конституционные нормы и федеральные законы.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что оценка ситуации Верховным судом России была дана еще в 2013 году. Это также повлияло на принятие данного решения, отметили в администрации.

Ранее во Владимирской области запретили школьникам носить никабы и хиджабы, чтобы не показывать свою религиозную принадлежность. Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что намерен отменить запрет. По его словам, это грубое нарушение Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания.

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Владимирская область запретила ношение хиджабов и никабов в школах на основании позиции Верховного суда России и анализа практики других регионов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации. «Решение о внесении уточнений в приказ о внешнем виде учащихся принято в соответствии с конституционными нормами и федеральным законом об образовании», — отметили в пресс-службе в беседе с РБК. Представители администрации подчеркнули, что региональное законодательство учитывает конституционные нормы и федеральные законы. Кроме того, в пресс-службе напомнили, что оценка ситуации Верховным судом России была дана еще в 2013 году. Это также повлияло на принятие данного решения, отметили в администрации. Ранее во Владимирской области запретили школьникам носить никабы и хиджабы, чтобы не показывать свою религиозную принадлежность. Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что намерен отменить запрет. По его словам, это грубое нарушение Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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