Владимирские власти раскрыли, чем руководствовались при запрете никабов

Владимирские власти сослались на опыт других регионов в запрете никабов

30 октября 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

Власти сослались на опыт других регионов в запрете никабов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Владимирская область запретила ношение хиджабов и никабов в школах на основании позиции Верховного суда России и анализа практики других регионов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации. «Решение о внесении уточнений в приказ о внешнем виде учащихся принято в соответствии с конституционными нормами и федеральным законом об образовании», — отметили в пресс-службе в беседе с РБК. Представители администрации подчеркнули, что региональное законодательство учитывает конституционные нормы и федеральные законы. Кроме того, в пресс-службе напомнили, что оценка ситуации Верховным судом России была дана еще в 2013 году. Это также повлияло на принятие данного решения, отметили в администрации. Ранее во Владимирской области запретили школьникам носить никабы и хиджабы, чтобы не показывать свою религиозную принадлежность. Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что намерен отменить запрет. По его словам, это грубое нарушение Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимирская область запретила ношение хиджабов и никабов в школах на основании позиции Верховного суда России и анализа практики других регионов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации. «Решение о внесении уточнений в приказ о внешнем виде учащихся принято в соответствии с конституционными нормами и федеральным законом об образовании», — отметили в пресс-службе в беседе с РБК. Представители администрации подчеркнули, что региональное законодательство учитывает конституционные нормы и федеральные законы. Кроме того, в пресс-службе напомнили, что оценка ситуации Верховным судом России была дана еще в 2013 году. Это также повлияло на принятие данного решения, отметили в администрации. Ранее во Владимирской области запретили школьникам носить никабы и хиджабы, чтобы не показывать свою религиозную принадлежность. Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что намерен отменить запрет. По его словам, это грубое нарушение Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания.