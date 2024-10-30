30 октября 2024

Шеф Пентагона раскрыл, чем грозит участие КНДР в СВО

Остин: участие КНДР в СВО может привести к новым формам поддержки Киева
© Служба новостей «URA.RU»
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Возможное участие Пхеньяна в СВО может подтолкнуть других предпринять действия, заявил Остин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Возможное участие КНДР в специальной военной операции на Украине может спровоцировать новые формы поддержки Киева со стороны Запада. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне министр обороны США Ллойд Остин.

«Вы упомянули о моих высказываниях насчет потенциального расширения этого конфликта. Да, это возможное участие Пхеньяна в СВО может подтолкнуть других предпринять действия, различные виды действий. Но я не стану строить догадки о том, что именно может произойти. Есть ряд вариантов того, что может случиться», — заявил Остин, подчеркивая неопределенность возможных последствий участия КНДР в конфликте. Трансляция конференции велась на официальном сайте Пентагона.

Остин призвал КНДР вывести свои войска из России и прекратить дестабилизирующее поведение в различных регионах, включая Индийский и Тихий океаны, а также на европейском театре военных действий. Такие действия со стороны Пхеньяна, по мнению Остина, могут привести к продлению или расширению конфликта.

Ранее Остин заявил, что Вашингтон обсуждает с союзниками варианты ответа на якобы переброску в Россию армии КНДР. Также он пообещал защищать Южную Корею всеми видами оружия, в том числе ядерным.

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Возможное участие КНДР в специальной военной операции на Украине может спровоцировать новые формы поддержки Киева со стороны Запада. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне министр обороны США Ллойд Остин. «Вы упомянули о моих высказываниях насчет потенциального расширения этого конфликта. Да, это возможное участие Пхеньяна в СВО может подтолкнуть других предпринять действия, различные виды действий. Но я не стану строить догадки о том, что именно может произойти. Есть ряд вариантов того, что может случиться», — заявил Остин, подчеркивая неопределенность возможных последствий участия КНДР в конфликте. Трансляция конференции велась на официальном сайте Пентагона. Остин призвал КНДР вывести свои войска из России и прекратить дестабилизирующее поведение в различных регионах, включая Индийский и Тихий океаны, а также на европейском театре военных действий. Такие действия со стороны Пхеньяна, по мнению Остина, могут привести к продлению или расширению конфликта. Ранее Остин заявил, что Вашингтон обсуждает с союзниками варианты ответа на якобы переброску в Россию армии КНДР. Также он пообещал защищать Южную Корею всеми видами оружия, в том числе ядерным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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