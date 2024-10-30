30 октября 2024

США и их союзники обсуждают варианты ответа на якобы переброску в РФ войск КНДР

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень военного взаимодействия между Россией и КНДР вызывает опасения у руководства США, заявил Остин Фото:

Вашингтон обсуждает с союзниками варианты ответа на якобы переброску в Россию армии КНДР. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции в Пентагоне.

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«Мы также обсуждаем, каким образом вместе с союзниками и партнерами ответить на эту опасную и дестабилизирующую эскалацию», — заявил Ллойд Остин. По его словам, уровень военного взаимодействия между Россией и КНДР является беспрецедентным, что вызывает серьезные опасения у американского руководства.

Остин утверждал, что на территории России якобы могут находиться до 10 тысяч военнослужащих из КНДР, некоторые из которых расположены возле Украины. Глава Пентагона выразил беспокойство о возможном использовании этих сил Кремлем для поддержки военных операций в Курской области и призвал РФ сменить курс своей политики.

Остин пообещал защищать Южную Корею всеми видами оружия, в том числе ядерным. США и Южная Корея намерены расширить военное сотрудничество. Согласно последнему отчету Bloomberg, Украина и ее западные союзники столкнулись с серьезными проблемами в контексте возможного вмешательства Северной Кореи в конфликт.

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Вашингтон обсуждает с союзниками варианты ответа на якобы переброску в Россию армии КНДР. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции в Пентагоне. «Мы также обсуждаем, каким образом вместе с союзниками и партнерами ответить на эту опасную и дестабилизирующую эскалацию», — заявил Ллойд Остин. По его словам, уровень военного взаимодействия между Россией и КНДР является беспрецедентным, что вызывает серьезные опасения у американского руководства. Остин утверждал, что на территории России якобы могут находиться до 10 тысяч военнослужащих из КНДР, некоторые из которых расположены возле Украины. Глава Пентагона выразил беспокойство о возможном использовании этих сил Кремлем для поддержки военных операций в Курской области и призвал РФ сменить курс своей политики. Остин пообещал защищать Южную Корею всеми видами оружия, в том числе ядерным. США и Южная Корея намерены расширить военное сотрудничество. Согласно последнему отчету Bloomberg, Украина и ее западные союзники столкнулись с серьезными проблемами в контексте возможного вмешательства Северной Кореи в конфликт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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