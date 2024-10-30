США и их союзники обсуждают варианты ответа на якобы переброску в РФ войск КНДР

30 октября 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

Уровень военного взаимодействия между Россией и КНДР вызывает опасения у руководства США, заявил Остин Фото: U.S Army / Tech. Sgt. Jackie Sanders Вашингтон обсуждает с союзниками варианты ответа на якобы переброску в Россию армии КНДР. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции в Пентагоне. Новость по теме Чем опасна армия Северной Кореи для НАТО и США «Мы также обсуждаем, каким образом вместе с союзниками и партнерами ответить на эту опасную и дестабилизирующую эскалацию», — заявил Ллойд Остин. По его словам, уровень военного взаимодействия между Россией и КНДР является беспрецедентным, что вызывает серьезные опасения у американского руководства. Остин утверждал, что на территории России якобы могут находиться до 10 тысяч военнослужащих из КНДР, некоторые из которых расположены возле Украины. Глава Пентагона выразил беспокойство о возможном использовании этих сил Кремлем для поддержки военных операций в Курской области и призвал РФ сменить курс своей политики. Остин пообещал защищать Южную Корею всеми видами оружия, в том числе ядерным. США и Южная Корея намерены расширить военное сотрудничество. Согласно последнему отчету Bloomberg, Украина и ее западные союзники столкнулись с серьезными проблемами в контексте возможного вмешательства Северной Кореи в конфликт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон обсуждает с союзниками варианты ответа на якобы переброску в Россию армии КНДР. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции в Пентагоне. «Мы также обсуждаем, каким образом вместе с союзниками и партнерами ответить на эту опасную и дестабилизирующую эскалацию», — заявил Ллойд Остин. По его словам, уровень военного взаимодействия между Россией и КНДР является беспрецедентным, что вызывает серьезные опасения у американского руководства. Остин утверждал, что на территории России якобы могут находиться до 10 тысяч военнослужащих из КНДР, некоторые из которых расположены возле Украины. Глава Пентагона выразил беспокойство о возможном использовании этих сил Кремлем для поддержки военных операций в Курской области и призвал РФ сменить курс своей политики. Остин пообещал защищать Южную Корею всеми видами оружия, в том числе ядерным. США и Южная Корея намерены расширить военное сотрудничество. Согласно последнему отчету Bloomberg, Украина и ее западные союзники столкнулись с серьезными проблемами в контексте возможного вмешательства Северной Кореи в конфликт.