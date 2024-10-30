Небензя: Запад пытается склонить Южную Корею к поставкам оружия Украине

31 октября 2024 в 01:48 Размер текста - 17 +

Небензя выразил надежду на то, что Южная Корея продемонстрирует свою сдержанность Фото: Пресс-служба Совета Федерации Западные страны стремятся привлечь Республику Корею к поставкам оружия Украину. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он выразил это мнение во время выступления на сессии Совета Безопасности ООН. «Думаю, ни для кого не секрет, что западные подельники (президент Украины Владимир — прим. URA.RU) Зеленского режима уже более двух лет пытаются склонить руководство Республики Корея к более активному военно-техническому сотрудничеству с киевским режимом», — отметил Небензя. Это заявление он сделал в ходе Совбеза ООН. Он выразил надежду на то, что Южная Корея продемонстрирует свою сдержанность и не поддержит западные попытки увеличить оружейные поставки Украине. Он также упомянул, что по данным опросов общественного мнения в Республике Корея, большинство населения выступает против участия страны в вооруженном конфликте на стороне Украины. Ранее Небензя отреагировал на заявления западных стран о возможной передаче Ираном баллистических ракет России. Он категорически опроверг эти утверждения, назвав их беспочвенными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные страны стремятся привлечь Республику Корею к поставкам оружия Украину. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он выразил это мнение во время выступления на сессии Совета Безопасности ООН. «Думаю, ни для кого не секрет, что западные подельники (президент Украины Владимир — прим. URA.RU) Зеленского режима уже более двух лет пытаются склонить руководство Республики Корея к более активному военно-техническому сотрудничеству с киевским режимом», — отметил Небензя. Это заявление он сделал в ходе Совбеза ООН. Он выразил надежду на то, что Южная Корея продемонстрирует свою сдержанность и не поддержит западные попытки увеличить оружейные поставки Украине. Он также упомянул, что по данным опросов общественного мнения в Республике Корея, большинство населения выступает против участия страны в вооруженном конфликте на стороне Украины. Ранее Небензя отреагировал на заявления западных стран о возможной передаче Ираном баллистических ракет России. Он категорически опроверг эти утверждения, назвав их беспочвенными.