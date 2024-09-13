Небензя прокомментировал слухи о передаче иранских ракет России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отреагировал на заявления западных стран о возможной передаче Ираном баллистических ракет Российской Федерации. Он категорически опроверг эти утверждения, назвав их беспочвенными.
«Утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном баллистических ракет России являются беспочвенными инсинуациями», — заявил Небензя в эфире. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».
Ранее в Кремле прокомментировали слухи об оружии, якобы переданном России Ираном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобная информация не всегда соответствует действительности.
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