Небензя прокомментировал слухи о передаче иранских ракет России

Небензя: слухи о передаче иранских ракет России беспочвенны
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий, stock
Василий Небензя назвал слухи о передачи иранских ракет России беспочвенными Фото:

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отреагировал на заявления западных стран о возможной передаче Ираном баллистических ракет Российской Федерации. Он категорически опроверг эти утверждения, назвав их беспочвенными.

«Утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном баллистических ракет России являются беспочвенными инсинуациями», — заявил Небензя в эфире. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».

Ранее в Кремле прокомментировали слухи об оружии, якобы переданном России Ираном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобная информация не всегда соответствует действительности.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отреагировал на заявления западных стран о возможной передаче Ираном баллистических ракет Российской Федерации. Он категорически опроверг эти утверждения, назвав их беспочвенными. «Утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном баллистических ракет России являются беспочвенными инсинуациями», — заявил Небензя в эфире. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Ранее в Кремле прокомментировали слухи об оружии, якобы переданном России Ираном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобная информация не всегда соответствует действительности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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