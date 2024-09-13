Небензя прокомментировал слухи о передаче иранских ракет России

Небензя: слухи о передаче иранских ракет России беспочвенны

13 сентября 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Василий Небензя назвал слухи о передачи иранских ракет России беспочвенными Фото: Пресс-служба Совета Федерации Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отреагировал на заявления западных стран о возможной передаче Ираном баллистических ракет Российской Федерации. Он категорически опроверг эти утверждения, назвав их беспочвенными. «Утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном баллистических ракет России являются беспочвенными инсинуациями», — заявил Небензя в эфире. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Ранее в Кремле прокомментировали слухи об оружии, якобы переданном России Ираном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобная информация не всегда соответствует действительности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отреагировал на заявления западных стран о возможной передаче Ираном баллистических ракет Российской Федерации. Он категорически опроверг эти утверждения, назвав их беспочвенными. «Утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном баллистических ракет России являются беспочвенными инсинуациями», — заявил Небензя в эфире. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Ранее в Кремле прокомментировали слухи об оружии, якобы переданном России Ираном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобная информация не всегда соответствует действительности.