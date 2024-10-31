Строители ХМАО восстановят детский дворец творчества в ДНР

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Исаков проверил строительные объекты подшефной Макеевки
Исаков проверил строительные объекты подшефной Макеевки Фото:

В Макеевке (ДНР) с 2025 года строители Югры приступят к капитальному ремонту здания городского Дворца детского и юношеского творчества. Об этом в соцсети сообщил замгубернатора ХМАО по вопросам СВО Эдуард Исаков.

«Еще один объект реконструкции — „Городской Дворец детского и юношеского творчества“. Проговорили с директором учреждения вопрос о внутренних работах и запланировали в следующем году начать в здании капитальный ремонт», — сообщил Исаков в своем telegram-канале.

Политик обратился к застройщикам с указанием учесть требования строительных норм и правил для доступа людей с инвалидностью. В настоящее время в здании восстановлено остекление и идет реконструкция фасада. Также Исаков осмотрел «Аллею памяти», которая стала отличным местом для семейных прогулок, реконструируемый пришкольный стадион возле лицея №2 и пищеблок школы №50. Темпы работ на всех объектах замгубернатора охарактеризовал, как удовлетворительные.

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В Макеевке (ДНР) с 2025 года строители Югры приступят к капитальному ремонту здания городского Дворца детского и юношеского творчества. Об этом в соцсети сообщил замгубернатора ХМАО по вопросам СВО Эдуард Исаков. «Еще один объект реконструкции — „Городской Дворец детского и юношеского творчества“. Проговорили с директором учреждения вопрос о внутренних работах и запланировали в следующем году начать в здании капитальный ремонт», — сообщил Исаков в своем telegram-канале. Политик обратился к застройщикам с указанием учесть требования строительных норм и правил для доступа людей с инвалидностью. В настоящее время в здании восстановлено остекление и идет реконструкция фасада. Также Исаков осмотрел «Аллею памяти», которая стала отличным местом для семейных прогулок, реконструируемый пришкольный стадион возле лицея №2 и пищеблок школы №50. Темпы работ на всех объектах замгубернатора охарактеризовал, как удовлетворительные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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