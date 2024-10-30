Небензя поинтересовался у США, почему Украине помогать можно, а России нет

31 октября 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

Небензя затронул тему обвинений в военном сотрудничестве России с КНДР Фото: Пресс-служба Совета Федерации Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обвинил Соединенные Штаты в попытке навязать мировому сообществу двойные стандарты в отношении оказания помощи другим странам. Он выразил свое недовольство тем, что США поддерживают Украину, в то время как критикуют союзников России за схожие действия. «Хочу задать один очень простой вопрос: даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого право не имеют?» — обратился Небензя к участникам заседания Совета Безопасности ООН. В дополнение к своим обвинениям в адрес США, Небензя также затронул тему обвинений в военном сотрудничестве России с КНДР, назвав их «голословными утверждениями». Он подчеркнул отсутствие убедительных доказательств этих обвинений и критиковал стремление западных стран отвлечь мировое сообщество от более важных международных проблем. Ранее Небензя заявил, что военное сотрудничество России с КНДР полностью соответствует международному праву и не представляет угрозы для других стран. По его словам, стороны намерены и дальше развивать это сотрудничество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обвинил Соединенные Штаты в попытке навязать мировому сообществу двойные стандарты в отношении оказания помощи другим странам. Он выразил свое недовольство тем, что США поддерживают Украину, в то время как критикуют союзников России за схожие действия. «Хочу задать один очень простой вопрос: даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого право не имеют?» — обратился Небензя к участникам заседания Совета Безопасности ООН. В дополнение к своим обвинениям в адрес США, Небензя также затронул тему обвинений в военном сотрудничестве России с КНДР, назвав их «голословными утверждениями». Он подчеркнул отсутствие убедительных доказательств этих обвинений и критиковал стремление западных стран отвлечь мировое сообщество от более важных международных проблем. Ранее Небензя заявил, что военное сотрудничество России с КНДР полностью соответствует международному праву и не представляет угрозы для других стран. По его словам, стороны намерены и дальше развивать это сотрудничество.