30 октября 2024

Будущее пермского футбольного клуба «Амкару» остается под вопросом

Руководство пермского футбольного клуба «Амкар» подвело итоги сезона
© Служба новостей «URA.RU»
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Команда продолжит свой путь в дивизион А
Команда продолжит свой путь в дивизион А Фото:

Ключевая задача футбольного клуба «Амкар Пермь» по выходу в лигу «А» не выполнена. Одна из причин — недостаток финансирования. Об этом сообщило руководство ФК, подводя итоги сезона.

«Нельзя сказать, что команда не хотела выходить снова в „серебро“. Так случилось, игра есть игра. Команда продолжит свой путь в группу „А“, — пишет „Business Class“ со ссылкой на президента „Амкар Пермь“ Валерия Чупракова.

Уточняется, что будущее футбольного клуба остается неясным: неизвестно финансирование следующего сезона, а решение о замене главного тренера и президента еще не принято. Тем не менее, команда готова продолжать работу. Молодой состав успешно выступил в кубке, в котором сыграли восемь пермских футболистов.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермскому футбольному клубу «Амкар» сократили бюджет на 2024 год. По сравнению с 2023 годом, команде уменьшили финансирование на 70 млн рублей. Также в 2024 году клуб лишился титульного спонсора. Контракт с ПАО «Пермэнергосбыт» завершился.

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Ключевая задача футбольного клуба «Амкар Пермь» по выходу в лигу «А» не выполнена. Одна из причин — недостаток финансирования. Об этом сообщило руководство ФК, подводя итоги сезона. «Нельзя сказать, что команда не хотела выходить снова в „серебро“. Так случилось, игра есть игра. Команда продолжит свой путь в группу „А“, — пишет „Business Class“ со ссылкой на президента „Амкар Пермь“ Валерия Чупракова. Уточняется, что будущее футбольного клуба остается неясным: неизвестно финансирование следующего сезона, а решение о замене главного тренера и президента еще не принято. Тем не менее, команда готова продолжать работу. Молодой состав успешно выступил в кубке, в котором сыграли восемь пермских футболистов. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермскому футбольному клубу «Амкар» сократили бюджет на 2024 год. По сравнению с 2023 годом, команде уменьшили финансирование на 70 млн рублей. Также в 2024 году клуб лишился титульного спонсора. Контракт с ПАО «Пермэнергосбыт» завершился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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