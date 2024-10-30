Будущее пермского футбольного клуба «Амкару» остается под вопросом

Ключевая задача футбольного клуба «Амкар Пермь» по выходу в лигу «А» не выполнена. Одна из причин — недостаток финансирования. Об этом сообщило руководство ФК, подводя итоги сезона.
«Нельзя сказать, что команда не хотела выходить снова в „серебро“. Так случилось, игра есть игра. Команда продолжит свой путь в группу „А“, — пишет „Business Class“ со ссылкой на президента „Амкар Пермь“ Валерия Чупракова.
Уточняется, что будущее футбольного клуба остается неясным: неизвестно финансирование следующего сезона, а решение о замене главного тренера и президента еще не принято. Тем не менее, команда готова продолжать работу. Молодой состав успешно выступил в кубке, в котором сыграли восемь пермских футболистов.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермскому футбольному клубу «Амкар» сократили бюджет на 2024 год. По сравнению с 2023 годом, команде уменьшили финансирование на 70 млн рублей. Также в 2024 году клуб лишился титульного спонсора. Контракт с ПАО «Пермэнергосбыт» завершился.
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