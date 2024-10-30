Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября

Летчикам и шахтерам пересчитают пенсии с 1 ноября

31 октября 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

С 1 ноября начинает действовать единый стандарт компенсаций льготникам расходов на оплату ЖКУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU С приходом ноября россиян ждут несколько важных изменений. Они коснутся пенсий отдельным категориям граждан, компенсаций платы за услуги ЖКХ, комиссии за переводы по системе быстрых платежей, блокировки сообщений от незнакомцев и электронного реестра воинского учета. Подробнее о новых законах — в материале URA.RU. Перерасчет пенсии летчикам и шахтерам С 1 ноября начнут пересчитывать надбавки к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Речь о доплатах за вредные, опасные, напряженные и тяжелые условия труда, которые выплачиваются за счет средств работодателей. Шахтерам пересчитают пенсии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Размеры такого вида поддержки индивидуальны и зависят от среднемесячного заработка и стажа работы. Пересматривать суммы добавок будут четырежды в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября, пишут «Известия». Компенсация ЖКУ льготникам С 1 ноября начинает действовать единый стандарт компенсаций льготникам расходов на оплату ЖКУ. Теперь, принимая решение о предоставлении льготы, органы социальной защиты обязаны учитывать данные из ГИС ЖКХ. Специалистов будет интересовать, имеется ли у гражданина долг по оплате коммуналки за последние три года, взысканный вступившим в законную силу решением суда. Не стоит переживать тем, у кого имеется задолженность, но она не была взыскана через суд или срок исковой давности, который равен тем годам, по ней истек. Таким категориям граждан компенсацию назначат. Потребителей начнут информировать о возможности получения льгот, если их платежи превосходят установленные в регионе лимиты и они имеют на это право. Ранее компенсация не выдавалась даже в случаях, когда задолженность была уже погашена. Однако теперь, с погашением долга, предъявление требований к возмещению стало возможным, поскольку все необходимые данные хранятся в единой цифровой системе, доступ к которой имеют органы власти. Новые тарифы для переводов по СБП Комиссию за платежи в пользу государства с 1 ноября взымать не будут Фото: Размик Закарян © URA.RU С 1 ноября 2024 года вступят в силу новые тарифы для переводов по системе быстрых платежей. Центральный банк России по факту отменил комиссию за платежи в пользу государства — установил нулевой предел на вознаграждение. Это правило распространяется на переводы на единый казначейский счет, включая оплату налогов, штрафов, а также платежей за государственные детские сады, кружки и секции. Еще одно нововведение, касающееся переводов, — появление комиссии на операции с электронными кошельками. Лимит бесплатных переводов составит 100 тысяч рублей в месяц. При переводе средств между клиентами банка в пределах этой суммы комиссия взиматься не будет. Если минимум будет достигнут, начнет действовать тариф в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей. За переводы средств между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц комиссию не снимут. Блокировка сообщений от неизвестных пользователей С 1 ноября пользователям нельзя будет показывать сообщения от неизвестных, если они не дали согласие на обратное. Кроме того, владельцев мессенджеров обязали предоставлять информацию о пользователях по запросу уполномоченных органов. Нововведения коснутся и аккаунтов с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков. Блогерам потребуется размещать информацию о своем включении в реестр Роскомнадзора. В этот реестр войдут персональные страницы, которые соответствуют законодательным требованиям и не распространяют запрещенные в России материалы. Заработает электронный реестр воинского учета Электронный реестр воинского учета позволить актуализировать данные о гражданах по сведениям из других государственных информационных ресурсов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В последний месяц осени начнет работать электронный реестр воинского учета. В проекте постановления правительства РФ «О внесении изменений в постановление правительства от 19 апреля 2024 года» описывается процесс передачи реестра от Минцифры к Минобороны. Минцифры уточнило, что это «технические изменения в нормативные документы». Минобороны загрузит данные в реестр и запустит его в работу. Реестр позволит удаленно ставить и снимать с воинского учета, оперативно обновлять данные о гражданах на основе информации из других государственных ресурсов, формировать и рассылать электронные повестки в военкоматы, а также направлять решения о применении или отмене временных обеспечительных мер для явки граждан по повестке. Каждый желающий пользоваться загруженными данными не сможет. Они будут доступны Минобороны РФ, ФСБ, ФСО и Службе внешней разведки. Гражданам сообщат о внесении в реестр воинского учета через портал «Госуслуги». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С приходом ноября россиян ждут несколько важных изменений. Они коснутся пенсий отдельным категориям граждан, компенсаций платы за услуги ЖКХ, комиссии за переводы по системе быстрых платежей, блокировки сообщений от незнакомцев и электронного реестра воинского учета. Подробнее о новых законах — в материале URA.RU. С 1 ноября начнут пересчитывать надбавки к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Речь о доплатах за вредные, опасные, напряженные и тяжелые условия труда, которые выплачиваются за счет средств работодателей. Размеры такого вида поддержки индивидуальны и зависят от среднемесячного заработка и стажа работы. Пересматривать суммы добавок будут четырежды в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября, пишут «Известия». С 1 ноября начинает действовать единый стандарт компенсаций льготникам расходов на оплату ЖКУ. Теперь, принимая решение о предоставлении льготы, органы социальной защиты обязаны учитывать данные из ГИС ЖКХ. Специалистов будет интересовать, имеется ли у гражданина долг по оплате коммуналки за последние три года, взысканный вступившим в законную силу решением суда. Не стоит переживать тем, у кого имеется задолженность, но она не была взыскана через суд или срок исковой давности, который равен тем годам, по ней истек. Таким категориям граждан компенсацию назначат. Потребителей начнут информировать о возможности получения льгот, если их платежи превосходят установленные в регионе лимиты и они имеют на это право. Ранее компенсация не выдавалась даже в случаях, когда задолженность была уже погашена. Однако теперь, с погашением долга, предъявление требований к возмещению стало возможным, поскольку все необходимые данные хранятся в единой цифровой системе, доступ к которой имеют органы власти. С 1 ноября 2024 года вступят в силу новые тарифы для переводов по системе быстрых платежей. Центральный банк России по факту отменил комиссию за платежи в пользу государства — установил нулевой предел на вознаграждение. Это правило распространяется на переводы на единый казначейский счет, включая оплату налогов, штрафов, а также платежей за государственные детские сады, кружки и секции. Еще одно нововведение, касающееся переводов, — появление комиссии на операции с электронными кошельками. Лимит бесплатных переводов составит 100 тысяч рублей в месяц. При переводе средств между клиентами банка в пределах этой суммы комиссия взиматься не будет. Если минимум будет достигнут, начнет действовать тариф в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей. За переводы средств между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц комиссию не снимут. С 1 ноября пользователям нельзя будет показывать сообщения от неизвестных, если они не дали согласие на обратное. Кроме того, владельцев мессенджеров обязали предоставлять информацию о пользователях по запросу уполномоченных органов. Нововведения коснутся и аккаунтов с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков. Блогерам потребуется размещать информацию о своем включении в реестр Роскомнадзора. В этот реестр войдут персональные страницы, которые соответствуют законодательным требованиям и не распространяют запрещенные в России материалы. В последний месяц осени начнет работать электронный реестр воинского учета. В проекте постановления правительства РФ «О внесении изменений в постановление правительства от 19 апреля 2024 года» описывается процесс передачи реестра от Минцифры к Минобороны. Минцифры уточнило, что это «технические изменения в нормативные документы». Минобороны загрузит данные в реестр и запустит его в работу. Реестр позволит удаленно ставить и снимать с воинского учета, оперативно обновлять данные о гражданах на основе информации из других государственных ресурсов, формировать и рассылать электронные повестки в военкоматы, а также направлять решения о применении или отмене временных обеспечительных мер для явки граждан по повестке. Каждый желающий пользоваться загруженными данными не сможет. Они будут доступны Минобороны РФ, ФСБ, ФСО и Службе внешней разведки. Гражданам сообщат о внесении в реестр воинского учета через портал «Госуслуги».