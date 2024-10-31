В России будут по-новому компенсировать льготникам расходы на ЖКУ

Экономист Казанцева: власти вводят меры по сокращению долгов за услуги ЖКХ

31 октября 2024 в 06:50 Размер текста - 17 +

Речь идет о поддержке граждан, сталкивающихся с высокими расходами на ЖКУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России с 1 ноября начнет действовать новый стандарт компенсации льготникам расходов на оплату ЖКУ. Об этом сообщила доцент кафедры экономической политики ГУУ Наталья Казанцева. Теперь льготу можно получить при погашении задолженности. «Прежде всего, получателей услуг ЖКХ начнут уведомлять о возможности получить льготу, если они имеют на нее право и их платежи превышают установленный в регионе порог. Кроме того, раньше компенсацию не предоставляли при наличии даже погашенной задолженности. Теперь, если долг погашен, претендовать на возмещение разрешено — все данные есть в единой цифровой системе», — отметила Казанцева в интервью «Прайм». Ранее Правительство направило регионам более 12,4 миллиарда рублей на соцподдержку. В данном случае речь идет о ветеранах, людях с инвалидностью и лицам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. Также сообщалось, в 2025 году могут вырасти коммунальные пени. Это прогнозируется в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. В ГД предложили продлить льготный период с нынешней ставкой по пеням. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России с 1 ноября начнет действовать новый стандарт компенсации льготникам расходов на оплату ЖКУ. Об этом сообщила доцент кафедры экономической политики ГУУ Наталья Казанцева. Теперь льготу можно получить при погашении задолженности. «Прежде всего, получателей услуг ЖКХ начнут уведомлять о возможности получить льготу, если они имеют на нее право и их платежи превышают установленный в регионе порог. Кроме того, раньше компенсацию не предоставляли при наличии даже погашенной задолженности. Теперь, если долг погашен, претендовать на возмещение разрешено — все данные есть в единой цифровой системе», — отметила Казанцева в интервью «Прайм». Ранее Правительство направило регионам более 12,4 миллиарда рублей на соцподдержку. В данном случае речь идет о ветеранах, людях с инвалидностью и лицам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. Также сообщалось, в 2025 году могут вырасти коммунальные пени. Это прогнозируется в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. В ГД предложили продлить льготный период с нынешней ставкой по пеням.