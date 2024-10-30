30 октября 2024

Курганец выплатит десятки тысяч рублей «Союзмультфильму» из-за котенка Гав

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган
Курганец выплатит 40 тысяч рублей за нарушение прав Фото:

Житель Шадринска Курганской области выплатит советской и российской киностудии по производству мультипликационных фильмов «Союзмультфильму» 40 тысяч рублей за продажу товаров с изображением на них котенка Гав и щенка Шарика из мультфильма «Котенок по имени Гав». Об этом говорится в материалах дела.

«Взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию за нарушение прав на товарные знаки в размере 20 тысяч рублей в пользу АО «Киностудия «Союзмультфильм», компенсацию за нарушение прав на изображение котенка Гав и щенка Шарика в размере 20 тысяч рублей. Обязать оплатить четыре тысячи рублей в качестве госпошлины и 126 рублей почтовых расходов», — сообщается на сайте Арбитражного суда Курганской области.

В суде ответчик заявил, что правообладателям причинен незначительный ущерб, а взыскание компенсации негативно повлияет на его работу. Суд отклонил требование ответчика снизить сумму иска.

Сообщалось, что владелец курганской сети магазинов «Стройсельхозторг» Юрий Зыков выплатил компенсацию студии «Союзмультфильм» за продажу товаров с персонажами мультфильма «Жил-был пес». Коммерсанту пришлось заплатить 20 тысяч рублей за контрафактные товары.

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Житель Шадринска Курганской области выплатит советской и российской киностудии по производству мультипликационных фильмов «Союзмультфильму» 40 тысяч рублей за продажу товаров с изображением на них котенка Гав и щенка Шарика из мультфильма «Котенок по имени Гав». Об этом говорится в материалах дела. «Взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию за нарушение прав на товарные знаки в размере 20 тысяч рублей в пользу АО «Киностудия «Союзмультфильм», компенсацию за нарушение прав на изображение котенка Гав и щенка Шарика в размере 20 тысяч рублей. Обязать оплатить четыре тысячи рублей в качестве госпошлины и 126 рублей почтовых расходов», — сообщается на сайте Арбитражного суда Курганской области. В суде ответчик заявил, что правообладателям причинен незначительный ущерб, а взыскание компенсации негативно повлияет на его работу. Суд отклонил требование ответчика снизить сумму иска. Сообщалось, что владелец курганской сети магазинов «Стройсельхозторг» Юрий Зыков выплатил компенсацию студии «Союзмультфильм» за продажу товаров с персонажами мультфильма «Жил-был пес». Коммерсанту пришлось заплатить 20 тысяч рублей за контрафактные товары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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