Курганец выплатит десятки тысяч рублей «Союзмультфильму» из-за котенка Гав

31 октября 2024 в 07:22 Размер текста - 17 +

Курганец выплатит 40 тысяч рублей за нарушение прав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Шадринска Курганской области выплатит советской и российской киностудии по производству мультипликационных фильмов «Союзмультфильму» 40 тысяч рублей за продажу товаров с изображением на них котенка Гав и щенка Шарика из мультфильма «Котенок по имени Гав». Об этом говорится в материалах дела. «Взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию за нарушение прав на товарные знаки в размере 20 тысяч рублей в пользу АО «Киностудия «Союзмультфильм», компенсацию за нарушение прав на изображение котенка Гав и щенка Шарика в размере 20 тысяч рублей. Обязать оплатить четыре тысячи рублей в качестве госпошлины и 126 рублей почтовых расходов», — сообщается на сайте Арбитражного суда Курганской области. В суде ответчик заявил, что правообладателям причинен незначительный ущерб, а взыскание компенсации негативно повлияет на его работу. Суд отклонил требование ответчика снизить сумму иска. Сообщалось, что владелец курганской сети магазинов «Стройсельхозторг» Юрий Зыков выплатил компенсацию студии «Союзмультфильм» за продажу товаров с персонажами мультфильма «Жил-был пес». Коммерсанту пришлось заплатить 20 тысяч рублей за контрафактные товары. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Шадринска Курганской области выплатит советской и российской киностудии по производству мультипликационных фильмов «Союзмультфильму» 40 тысяч рублей за продажу товаров с изображением на них котенка Гав и щенка Шарика из мультфильма «Котенок по имени Гав». Об этом говорится в материалах дела. «Взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию за нарушение прав на товарные знаки в размере 20 тысяч рублей в пользу АО «Киностудия «Союзмультфильм», компенсацию за нарушение прав на изображение котенка Гав и щенка Шарика в размере 20 тысяч рублей. Обязать оплатить четыре тысячи рублей в качестве госпошлины и 126 рублей почтовых расходов», — сообщается на сайте Арбитражного суда Курганской области. В суде ответчик заявил, что правообладателям причинен незначительный ущерб, а взыскание компенсации негативно повлияет на его работу. Суд отклонил требование ответчика снизить сумму иска. Сообщалось, что владелец курганской сети магазинов «Стройсельхозторг» Юрий Зыков выплатил компенсацию студии «Союзмультфильм» за продажу товаров с персонажами мультфильма «Жил-был пес». Коммерсанту пришлось заплатить 20 тысяч рублей за контрафактные товары.