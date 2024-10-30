Пилотов летевшего в Челябинск самолета ослепили лазером

Экипаж рейса авиакомпании «Ред Вингс», направлявшегося из Волгограда в Челябинск, неизвестные ослепили лазером. Происшествие случилось во время посадки. Об этом сообщили в telegram-канале «Aviaincident».
«В процессе захода на посадку капитан воздушного судна доложил об облучении лазером зеленого цвета. Ориентировочно это произошло в районе населенного пункта Вахрушево. Помощь не нужна», — указали в telegram-канале.
Инцидент произошел вечером 29 октября. Посадка прошла благополучно. Как URA.RU сообщало ранее, в этот же день летевший до Тюмени самолет авиакомпании «ЮТэйр» вернулся на стоянку из-за проблем с двигателем.
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