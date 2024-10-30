30 октября 2024

Пилотов летевшего в Челябинск самолета ослепили лазером

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара на улицах города. Пермь, небо, аэрофлот, гражданская авиация, авиация, самолет, авиаперевозки
Летевший из Волгограда в Челябинск самолет благополучно приземлился, несмотря на инцидент Фото:

Экипаж рейса авиакомпании «Ред Вингс», направлявшегося из Волгограда в Челябинск, неизвестные ослепили лазером. Происшествие случилось во время посадки. Об этом сообщили в telegram-канале «Aviaincident».

«В процессе захода на посадку капитан воздушного судна доложил об облучении лазером зеленого цвета. Ориентировочно это произошло в районе населенного пункта Вахрушево. Помощь не нужна», — указали в telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 29 октября. Посадка прошла благополучно. Как URA.RU сообщало ранее, в этот же день летевший до Тюмени самолет авиакомпании «ЮТэйр» вернулся на стоянку из-за проблем с двигателем.

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Экипаж рейса авиакомпании «Ред Вингс», направлявшегося из Волгограда в Челябинск, неизвестные ослепили лазером. Происшествие случилось во время посадки. Об этом сообщили в telegram-канале «Aviaincident». «В процессе захода на посадку капитан воздушного судна доложил об облучении лазером зеленого цвета. Ориентировочно это произошло в районе населенного пункта Вахрушево. Помощь не нужна», — указали в telegram-канале. Инцидент произошел вечером 29 октября. Посадка прошла благополучно. Как URA.RU сообщало ранее, в этот же день летевший до Тюмени самолет авиакомпании «ЮТэйр» вернулся на стоянку из-за проблем с двигателем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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