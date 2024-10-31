Риторика Венгрии по отношению к России обеспокоила НАТО

Politico: крепкие отношения России и Венгрии разочаровали НАТО

31 октября 2024 в 07:31 Размер текста - 17 +

Страны-члены НАТО не поощряют хорошие отношения между Венгрией и Россией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Страны-члены НАТО разочарованы крепкими отношениями между Венгрией и Россией. Так, венгерские чиновники не приняли приглашение на встречу послов и военных атташе стран Североатлантического альянса, целью которой было обсуждение венгерской политики «по поощрению связей с Россией и Китаем», сообщил дипломат одной из стран НАТО. «Последние действия и риторика Венгрии [в отношении России] вызывают серьезное беспокойство. Встреча была бы полезной возможностью для Венгрии объясниться со своими союзниками, но ее представители отсутствовали на обсуждении», — заявил западный дипломат. Его слова приводит Politico . Ранее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что страна не будет поддерживать «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал его «кратчайшим путем к Третьей мировой войне» и заявил, что подобное провоцирует эскалацию существующего конфликта, передает Pravda.Ru. Кроме того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что будет создана новая группа «Друзья мира» из дружественных России стран. Ее целью является продвижение идеи того, что украинский конфликт нужно заканчивать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны-члены НАТО разочарованы крепкими отношениями между Венгрией и Россией. Так, венгерские чиновники не приняли приглашение на встречу послов и военных атташе стран Североатлантического альянса, целью которой было обсуждение венгерской политики «по поощрению связей с Россией и Китаем», сообщил дипломат одной из стран НАТО. «Последние действия и риторика Венгрии [в отношении России] вызывают серьезное беспокойство. Встреча была бы полезной возможностью для Венгрии объясниться со своими союзниками, но ее представители отсутствовали на обсуждении», — заявил западный дипломат. Его слова приводит Politico. Ранее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что страна не будет поддерживать «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал его «кратчайшим путем к Третьей мировой войне» и заявил, что подобное провоцирует эскалацию существующего конфликта, передает Pravda.Ru. Кроме того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что будет создана новая группа «Друзья мира» из дружественных России стран. Ее целью является продвижение идеи того, что украинский конфликт нужно заканчивать.