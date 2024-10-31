Президент США Джо Байден укусил двух детей во время празднования Хеллоуина в Белом доме. Об этом сообщил телеканал Fox News.
«Один младенец, одетый как цыпленок, даже захихикал, когда Байден сделал вид, что укусил его или ее ногу. Затем президент вступил в легкий обмен шутками с матерью младенца», — сообщил FoxNews. Матери принесли детей на встречу с президентом, который не возражал против общения с малышами.
В США и Западной Европе 31 октября отмечается Хэллоуин. Хэллоуин является современным международным праздником, который имеет корни в древних традициях кельтов Ирландии и Шотландии. Его история берет начало на территории современной Великобритании и Северной Ирландии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.