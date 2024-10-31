Байден укусил двух детей. Фото, видео

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Байден укусил двоих детей во время праздника в Белом доме
Байден укусил двоих детей во время праздника в Белом доме Фото:

Президент США Джо Байден укусил двух детей во время празднования Хеллоуина в Белом доме. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Один младенец, одетый как цыпленок, даже захихикал, когда Байден сделал вид, что укусил его или ее ногу. Затем президент вступил в легкий обмен шутками с матерью младенца», — сообщил FoxNews. Матери принесли детей на встречу с президентом, который не возражал против общения с малышами. 

В США и Западной Европе 31 октября отмечается Хэллоуин. Хэллоуин является современным международным праздником, который имеет корни в древних традициях кельтов Ирландии и Шотландии. Его история берет начало на территории современной Великобритании и Северной Ирландии.

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Президент США Джо Байден укусил двух детей во время празднования Хеллоуина в Белом доме. Об этом сообщил телеканал Fox News. «Один младенец, одетый как цыпленок, даже захихикал, когда Байден сделал вид, что укусил его или ее ногу. Затем президент вступил в легкий обмен шутками с матерью младенца», — сообщил FoxNews. Матери принесли детей на встречу с президентом, который не возражал против общения с малышами.  В США и Западной Европе 31 октября отмечается Хэллоуин. Хэллоуин является современным международным праздником, который имеет корни в древних традициях кельтов Ирландии и Шотландии. Его история берет начало на территории современной Великобритании и Северной Ирландии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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