30 октября 2024

Бывший глава многомиллиардного фонда правительства ХМАО нашел новую работу. Инсайд

Экс-глава Фонда развития Югры Колупаев займется восстановлением новых регионов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-глава Фонда развития Югры Роман Колупаев займется восстановлением новых регионов
Экс-глава Фонда развития Югры Роман Колупаев займется восстановлением новых регионов Фото:

Экс-директор Фонда развития Югры, который оперирует более чем 100 миллиардами бюджета ХМАО, Роман Колупаев займется восстановлением новых регионов. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте, он устроился на работу в компанию ЮГС, которую возглавляет экс-директор «Ипотечного агентства Югры» Иван Дружинин.

«Колупаев после отставки с поста главы фонда устроился на работу в ЮГС. Компанию возглавляет экс-директор „Ипотечного агентства Югры“ Иван Дружинин, она занимается восстановлением новых регионов», — отмечает инсайдер.

Колупаеву пришлось уступить место бывшему вице-губернатору Сергею Черняеву. Тот до обновления губернатором Кухаруком кабмина курировал промблок.

Получить комментарий Колупаева не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало, что бывший вице-губернатор ХМАО Черняев назначен на пост главы Фонда развития Югры. Он не смог сохранить должность при обновлении кабмина.

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Экс-директор Фонда развития Югры, который оперирует более чем 100 миллиардами бюджета ХМАО, Роман Колупаев займется восстановлением новых регионов. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте, он устроился на работу в компанию ЮГС, которую возглавляет экс-директор «Ипотечного агентства Югры» Иван Дружинин. «Колупаев после отставки с поста главы фонда устроился на работу в ЮГС. Компанию возглавляет экс-директор „Ипотечного агентства Югры“ Иван Дружинин, она занимается восстановлением новых регионов», — отмечает инсайдер. Колупаеву пришлось уступить место бывшему вице-губернатору Сергею Черняеву. Тот до обновления губернатором Кухаруком кабмина курировал промблок. Получить комментарий Колупаева не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что бывший вице-губернатор ХМАО Черняев назначен на пост главы Фонда развития Югры. Он не смог сохранить должность при обновлении кабмина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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