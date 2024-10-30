Экс-директор Фонда развития Югры, который оперирует более чем 100 миллиардами бюджета ХМАО, Роман Колупаев займется восстановлением новых регионов. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте, он устроился на работу в компанию ЮГС, которую возглавляет экс-директор «Ипотечного агентства Югры» Иван Дружинин.
«Колупаев после отставки с поста главы фонда устроился на работу в ЮГС. Компанию возглавляет экс-директор „Ипотечного агентства Югры“ Иван Дружинин, она занимается восстановлением новых регионов», — отмечает инсайдер.
Колупаеву пришлось уступить место бывшему вице-губернатору Сергею Черняеву. Тот до обновления губернатором Кухаруком кабмина курировал промблок.
Получить комментарий Колупаева не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало, что бывший вице-губернатор ХМАО Черняев назначен на пост главы Фонда развития Югры. Он не смог сохранить должность при обновлении кабмина.
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