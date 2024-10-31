Обвиняемые по делу о некачественных сухпайках для Минобороны не погасили миллиардный ущерб

Обвиняемые по делу о сухпайках для ВС РФ не возместили ущерб

31 октября 2024 в 08:21 Размер текста - 17 +

По делу о некачественных сухпайках для Минобороны РФ обвиняемые не возместили 1,3 млрд рублей ущерба Фото: Владимир Андреев © URA.RU По делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ от АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) обвиняемыми не возмещается ущерб в размере 1,3 млрд рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Ущерб по делу остается все тем же — 1,3 миллиарда рублей. Он не возмещается и, на сегодняшний день, не меняется», — заявил источник РИА «Новости». Басманный районный суд Москвы 20 апреля принял решение об аресте руководителей ГПК — Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиры Смирновой. Обвинения касаются неправомерных действий при исполнении контрактов на поставку сухпайков для Минобороны. Так, в ходе заключения договоров с оборонным ведомством были искусственно завышены расходы на производство питания, а качество готовой продукции оказалось ниже установленных стандартов. Минобороны РФ признано в деле потерпевшей стороной. В процессе судебных слушаний стало известно, что размер ущерба составил 1,3 миллиарда рублей. Экспертиза выявила, что сухпайки, фигурирующие в материалах дела, непригодны для использования. Смирнова признала свою вину и заключила досудебное соглашение об обвинении. Кроме того, в июле был арестован бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, который курировал вопросы материально-технического снабжения ВС РФ. Он подозревается в том, что способствовал интересам ГПК, используя свое служебное положение. Мужчине предъявлены обвинения в мошенничестве на особо крупную сумму, однако он отрицает свою вину, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ от АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) обвиняемыми не возмещается ущерб в размере 1,3 млрд рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Ущерб по делу остается все тем же — 1,3 миллиарда рублей. Он не возмещается и, на сегодняшний день, не меняется», — заявил источник РИА «Новости». Басманный районный суд Москвы 20 апреля принял решение об аресте руководителей ГПК — Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиры Смирновой. Обвинения касаются неправомерных действий при исполнении контрактов на поставку сухпайков для Минобороны. Так, в ходе заключения договоров с оборонным ведомством были искусственно завышены расходы на производство питания, а качество готовой продукции оказалось ниже установленных стандартов. Минобороны РФ признано в деле потерпевшей стороной. В процессе судебных слушаний стало известно, что размер ущерба составил 1,3 миллиарда рублей. Экспертиза выявила, что сухпайки, фигурирующие в материалах дела, непригодны для использования. Смирнова признала свою вину и заключила досудебное соглашение об обвинении. Кроме того, в июле был арестован бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, который курировал вопросы материально-технического снабжения ВС РФ. Он подозревается в том, что способствовал интересам ГПК, используя свое служебное положение. Мужчине предъявлены обвинения в мошенничестве на особо крупную сумму, однако он отрицает свою вину, передает «Национальная служба новостей».