Обвиняемая в поставке некачественных сухпайков в ВС РФ признала вину

Обвиняемая в поставке некачественных сухпайков в российскую армию Эльвира Смирнова признала вину. Об этом говорится в судебных материалах.
«Обвиняемая Смирнова признала свою вину и заключила досудебное соглашение, условия которого выполнила. Она не намерена скрываться или препятствовать производству по делу», — передает ТАСС со ссылкой на решение Басманного суда Москвы.
Ранее Басманный суд продлил срок ареста топ-менеджерам Грязинского пищевого комбината (ГПК) Александру Михайленко, Эльвире Смирновой и Валерию Ковалевичу. Они являются фигурантами уголовного дела о поставках некачественных сухпайков для нужд Минобороны РФ.
Согласно материалам дела, контракты с Минобороны были заведомо завышены по стоимости за счет увеличения расходов на питание, при этом качество продукции не соответствовало условиям контракта. Ущерб оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Российское оборонное ведомство признано потерпевшей стороной в этом деле.
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