26 сентября 2024

Обвиняемая в поставке некачественных сухпайков в ВС РФ признала вину

© Служба новостей «URA.RU»
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Досудебное соглашение заключено по делу о сухпайках
Досудебное соглашение заключено по делу о сухпайках Фото:

Обвиняемая в поставке некачественных сухпайков в российскую армию Эльвира Смирнова признала вину. Об этом говорится в судебных материалах.

«Обвиняемая Смирнова признала свою вину и заключила досудебное соглашение, условия которого выполнила. Она не намерена скрываться или препятствовать производству по делу», — передает ТАСС со ссылкой на решение Басманного суда Москвы.

Ранее Басманный суд продлил срок ареста топ-менеджерам Грязинского пищевого комбината (ГПК) Александру Михайленко, Эльвире Смирновой и Валерию Ковалевичу. Они являются фигурантами уголовного дела о поставках некачественных сухпайков для нужд Минобороны РФ.

Согласно материалам дела, контракты с Минобороны были заведомо завышены по стоимости за счет увеличения расходов на питание, при этом качество продукции не соответствовало условиям контракта. Ущерб оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Российское оборонное ведомство признано потерпевшей стороной в этом деле.

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Обвиняемая в поставке некачественных сухпайков в российскую армию Эльвира Смирнова признала вину. Об этом говорится в судебных материалах. «Обвиняемая Смирнова признала свою вину и заключила досудебное соглашение, условия которого выполнила. Она не намерена скрываться или препятствовать производству по делу», — передает ТАСС со ссылкой на решение Басманного суда Москвы. Ранее Басманный суд продлил срок ареста топ-менеджерам Грязинского пищевого комбината (ГПК) Александру Михайленко, Эльвире Смирновой и Валерию Ковалевичу. Они являются фигурантами уголовного дела о поставках некачественных сухпайков для нужд Минобороны РФ. Согласно материалам дела, контракты с Минобороны были заведомо завышены по стоимости за счет увеличения расходов на питание, при этом качество продукции не соответствовало условиям контракта. Ущерб оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Российское оборонное ведомство признано потерпевшей стороной в этом деле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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