Госавтоинспекция просит водителей отказаться от поездок по Челябинской области

В ближайшие два дня в Челябинской области резко ухудшится погода. Водителям на летней резине и с малым опытом вождения стоит отказаться от поездок, сообщает 31 октября пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«В ближайшие два дня на территории Челябинской области ожидаются снегопады и метели, на дорогах возможно образование гололедицы. Водителям, не сменившим летние шины, а также с малым опытом вождения, необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Госавтоинспекция также напоминает об особенностях управления автомобилем в непогоду. В частности, важно держать дистанцию, выбирать комфортную скорость, которая позволит контролировать автомобиль, включить ближний свет и противотуманные фары. Крайне нежелательно останавливаться на обочине — лучше это сделать на спецстоянке у кафе или гостиницы, АЗС.
В выходные 2 и 3 ноября на Челябинск обрушится пурга, предупредили ранее синоптики. Ожидаются метели с мокрым снегом и порывами ветра до 18 метров в секунду.
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