30 октября 2024

Госавтоинспекция просит водителей отказаться от поездок по Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ближайшие дни в Челябинской области резко ухудшится погода
В ближайшие дни в Челябинской области резко ухудшится погода Фото:

В ближайшие два дня в Челябинской области резко ухудшится погода. Водителям на летней резине и с малым опытом вождения стоит отказаться от поездок, сообщает 31 октября пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«В ближайшие два дня на территории Челябинской области ожидаются снегопады и метели, на дорогах возможно образование гололедицы. Водителям, не сменившим летние шины, а также с малым опытом вождения, необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Госавтоинспекция также напоминает об особенностях управления автомобилем в непогоду. В частности, важно держать дистанцию, выбирать комфортную скорость, которая позволит контролировать автомобиль, включить ближний свет и противотуманные фары. Крайне нежелательно останавливаться на обочине — лучше это сделать на спецстоянке у кафе или гостиницы, АЗС.

В выходные 2 и 3 ноября на Челябинск обрушится пурга, предупредили ранее синоптики. Ожидаются метели с мокрым снегом и порывами ветра до 18 метров в секунду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшие два дня в Челябинской области резко ухудшится погода. Водителям на летней резине и с малым опытом вождения стоит отказаться от поездок, сообщает 31 октября пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В ближайшие два дня на территории Челябинской области ожидаются снегопады и метели, на дорогах возможно образование гололедицы. Водителям, не сменившим летние шины, а также с малым опытом вождения, необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Госавтоинспекция также напоминает об особенностях управления автомобилем в непогоду. В частности, важно держать дистанцию, выбирать комфортную скорость, которая позволит контролировать автомобиль, включить ближний свет и противотуманные фары. Крайне нежелательно останавливаться на обочине — лучше это сделать на спецстоянке у кафе или гостиницы, АЗС. В выходные 2 и 3 ноября на Челябинск обрушится пурга, предупредили ранее синоптики. Ожидаются метели с мокрым снегом и порывами ветра до 18 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...