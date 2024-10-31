Число погибших после взрыва газа в Черкесске увеличилось

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В Черкеске произошел взрыв газа в жилом доме, службы разбирают завалы
В Черкеске произошел взрыв газа в жилом доме, службы разбирают завалы Фото:
новость из сюжета
В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке

Количество погибших при взрыве в жилом доме в Черкесске в Карачаево-Черкесии увеличилось. По данным оперативных служб, погибло два человека.

«Еще один человек погиб при инциденте на улице Лободина в многоквартирном жилом доме», — сообщили в оперативных службах региона. Информацию об этом передает ТАСС.

Ранее в Черкесске, Карачаево-Черкесия, произошел взрыв бытового газа в жилом доме, в результате чего повреждены два этажа здания. В ходе операции было эвакуировано более 70 человек. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы. Следите за происшествием — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Количество погибших при взрыве в жилом доме в Черкесске в Карачаево-Черкесии увеличилось. По данным оперативных служб, погибло два человека. «Еще один человек погиб при инциденте на улице Лободина в многоквартирном жилом доме», — сообщили в оперативных службах региона. Информацию об этом передает ТАСС. Ранее в Черкесске, Карачаево-Черкесия, произошел взрыв бытового газа в жилом доме, в результате чего повреждены два этажа здания. В ходе операции было эвакуировано более 70 человек. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы. Следите за происшествием — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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