Число погибших после взрыва газа в Черкесске увеличилось

Количество погибших при взрыве в жилом доме в Черкесске в Карачаево-Черкесии увеличилось. По данным оперативных служб, погибло два человека.
«Еще один человек погиб при инциденте на улице Лободина в многоквартирном жилом доме», — сообщили в оперативных службах региона. Информацию об этом передает ТАСС.
Ранее в Черкесске, Карачаево-Черкесия, произошел взрыв бытового газа в жилом доме, в результате чего повреждены два этажа здания. В ходе операции было эвакуировано более 70 человек. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы. Следите за происшествием — в онлайн-трансляции URA.RU.
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