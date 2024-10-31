В Бердянске закрыли школы и детские сады после атаки БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Бердянск с помощью дрона-камикадзе. В населенном пункте закрыты школы, детские сады и другие соцучреждения. Об этом сообщила городская администрация в telegram-канале.
«В связи с непрекращающимися попытками киевских боевиков атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры <...> школы, детсады и другие общественные учреждения сегодня работать не будут», — говорится в обращении властей в telegram-канале. Жителей призвали оставаться дома.
Ранее в Запорожской области в Бердянске украинские военные нанесли удар по городскому порту. Предварительно, атака велась дроном-камикадзе.
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