В Бердянске закрыли школы и детские сады после атаки БПЛА

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Из-за атаки дроном-камикадзе закрыты школы Бердянска
Из-за атаки дроном-камикадзе закрыты школы Бердянска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Бердянск с помощью дрона-камикадзе. В населенном пункте закрыты школы, детские сады и другие соцучреждения. Об этом сообщила городская администрация в telegram-канале.

«В связи с непрекращающимися попытками киевских боевиков атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры <...> школы, детсады и другие общественные учреждения сегодня работать не будут», — говорится в обращении властей в telegram-канале. Жителей призвали оставаться дома.

Ранее в Запорожской области в Бердянске украинские военные нанесли удар по городскому порту. Предварительно, атака велась дроном-камикадзе.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Бердянск с помощью дрона-камикадзе. В населенном пункте закрыты школы, детские сады и другие соцучреждения. Об этом сообщила городская администрация в telegram-канале. «В связи с непрекращающимися попытками киевских боевиков атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры <...> школы, детсады и другие общественные учреждения сегодня работать не будут», — говорится в обращении властей в telegram-канале. Жителей призвали оставаться дома. Ранее в Запорожской области в Бердянске украинские военные нанесли удар по городскому порту. Предварительно, атака велась дроном-камикадзе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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