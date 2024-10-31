Мальчик из Лесного, которому собрали десятки миллионов на новые уши, уехал в США

31 октября 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Степан родился с тяжелой формой тугоухости Фото: Елена Соболева Двухлетний Степа Соболев из Лесного (Свердловская область) прилетел в Калифорнию (США) для проведения сложной операции. Мальчик родился с тугоухостью третьей степени и без ушных раковин. Однако благодаря неравнодушию россиян семье удалось собрать необходимую сумму — 20 миллионов рублей. В беседе с URA.RU мама мальчика Елена выразила уверенность в том, что вскоре сын сможет слышать. История юного уральца, нуждающегося в дорогостоящей операции, привлекла внимание общественности 14 декабря 2023 года, когда появилась на сайте URA.RU. Из-за серьезных проблем со слухом парень был вынужден полагаться лишь на слуховые аппараты костной проводимости, что ограничивало его возможности. Врачи клиники Global Hearing Inc в Калифорнии заявили, что у них есть шанс помочь Степе. «Мы уже в США. Дорогу преодолели. По прилету мы сразу направились в дом Рональда, который так сильно нас поддерживает в этот трудный период. У нас состоялся первый прием в клинике у доктора Джозефа Роберсона, который будет проводить операцию. Мы встретили его с надеждой и доверием, ведь он обладает большим опытом и знаниями. Уже скоро Степашу ждет операция. Очень всех прошу поддержать Степашу своей молитвой. Ваша вера и добрые мысли помогут ему в этот сложный момент», — отметила Елена. URA.RU акцентирует внимание на важности благотворительной деятельности и оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Примером того, как поддержка общества может изменить жизни людей, является ситуация с екатеринбурженкой Сони Рожиной, страдающей синдромом Гурлера. Благодаря отзывчивости читателей агентства удалось собрать 8 миллионов рублей, необходимых для ее лечения. Это не единственный случай: семилетней Кристине Садиловой из Невьянска, которая страдает синдромом Драве, также была оказана помощь — ей удалось собрать миллион рублей на покупку жизненно важного препарата «Диакомит». Эти примеры подчеркивают, что даже небольшие пожертвования могут значительно изменить ситуацию и подарить надежду тем, кто нуждается в поддержке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двухлетний Степа Соболев из Лесного (Свердловская область) прилетел в Калифорнию (США) для проведения сложной операции. Мальчик родился с тугоухостью третьей степени и без ушных раковин. Однако благодаря неравнодушию россиян семье удалось собрать необходимую сумму — 20 миллионов рублей. В беседе с URA.RU мама мальчика Елена выразила уверенность в том, что вскоре сын сможет слышать. История юного уральца, нуждающегося в дорогостоящей операции, привлекла внимание общественности 14 декабря 2023 года, когда появилась на сайте URA.RU. Из-за серьезных проблем со слухом парень был вынужден полагаться лишь на слуховые аппараты костной проводимости, что ограничивало его возможности. Врачи клиники Global Hearing Inc в Калифорнии заявили, что у них есть шанс помочь Степе. «Мы уже в США. Дорогу преодолели. По прилету мы сразу направились в дом Рональда, который так сильно нас поддерживает в этот трудный период. У нас состоялся первый прием в клинике у доктора Джозефа Роберсона, который будет проводить операцию. Мы встретили его с надеждой и доверием, ведь он обладает большим опытом и знаниями. Уже скоро Степашу ждет операция. Очень всех прошу поддержать Степашу своей молитвой. Ваша вера и добрые мысли помогут ему в этот сложный момент», — отметила Елена. URA.RU акцентирует внимание на важности благотворительной деятельности и оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Примером того, как поддержка общества может изменить жизни людей, является ситуация с екатеринбурженкой Сони Рожиной, страдающей синдромом Гурлера. Благодаря отзывчивости читателей агентства удалось собрать 8 миллионов рублей, необходимых для ее лечения. Это не единственный случай: семилетней Кристине Садиловой из Невьянска, которая страдает синдромом Драве, также была оказана помощь — ей удалось собрать миллион рублей на покупку жизненно важного препарата «Диакомит». Эти примеры подчеркивают, что даже небольшие пожертвования могут значительно изменить ситуацию и подарить надежду тем, кто нуждается в поддержке.