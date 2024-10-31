Mash: состояние Татьяны Тарасовой резко ухудшилось

Состояние тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой резко ухудшилось из-за прогрессирующей хронической язвы желудка. За последний месяц она дважды вызывала скорую помощь.
«Тарасова жаловалась на ухудшение самочувствия, затрудненное дыхание и нехватку воздуха. От госпитализации женщина отказалась», — пишет telegram-канал Mash. Врачам удалось стабилизировать ее состояние, они рекомендовали тренеру придерживаться строгой диеты.
Хронической язвой желудка также страдал муж Тарасовой, пианист Владимир Крайнев. Она сопровождала его на гастролях, чтобы кормить супруга диетической едой. В 2011 году музыкант скончался на 64-м году жизни из-за аневризмы легочной артерии, напоминает Life.
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