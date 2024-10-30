Екатеринбуржцы, похитившие двоих подростков в июле, один из которых оказался сыном гендиректора финансовой организации, состояли в ОПГ. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.
«Угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, члены группировки похитили подростков и через угрозы физической расправы осуществляли вымогательство денежных средств у родственников потерпевших. Жизнь несовершеннолетних похитители оценили в 300 тысяч рублей за каждого», — следует из сообщения.
Как ранее рассказывало URA.RU, екатеринбуржец похитил подростков 15 и 16 лет в Чкаловском районе, сильно избил одного из них. Затащив их в квартиру, он отобрал у обоих телефоны и требовал выкуп. Подробностями ЧП с агентством поделилась мама пострадавшего. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Свою вину предполагаемый преступник не признает.
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