30 октября 2024

ФСБ раскрыла подробности задержания членов ОПГ, похитивших подростков в Екатеринбурге. Видео

ФСБ: екатеринбуржцы, похитившие двух подростков, оказались членами ОПГ
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Дело расследуют по двум статьям Фото:

Екатеринбуржцы, похитившие двоих подростков в июле, один из которых оказался сыном гендиректора финансовой организации, состояли в ОПГ. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

«Угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, члены группировки похитили подростков и через угрозы физической расправы осуществляли вымогательство денежных средств у родственников потерпевших. Жизнь несовершеннолетних похитители оценили в 300 тысяч рублей за каждого», — следует из сообщения.

Как ранее рассказывало URA.RU, екатеринбуржец похитил подростков 15 и 16 лет в Чкаловском районе, сильно избил одного из них. Затащив их в квартиру, он отобрал у обоих телефоны и требовал выкуп. Подробностями ЧП с агентством поделилась мама пострадавшего. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Свою вину предполагаемый преступник не признает.

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Екатеринбуржцы, похитившие двоих подростков в июле, один из которых оказался сыном гендиректора финансовой организации, состояли в ОПГ. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области. «Угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, члены группировки похитили подростков и через угрозы физической расправы осуществляли вымогательство денежных средств у родственников потерпевших. Жизнь несовершеннолетних похитители оценили в 300 тысяч рублей за каждого», — следует из сообщения. Как ранее рассказывало URA.RU, екатеринбуржец похитил подростков 15 и 16 лет в Чкаловском районе, сильно избил одного из них. Затащив их в квартиру, он отобрал у обоих телефоны и требовал выкуп. Подробностями ЧП с агентством поделилась мама пострадавшего. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Свою вину предполагаемый преступник не признает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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