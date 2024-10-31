Армения и Азербайджан почти согласовали мирный договор

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Заседание Евразийского межправительственного совета в Ереване. Республика Армения, армения, флаг армении
Армения и Азербайджан в ближайшее время могут подписать мирный договор, заявил Арарат Мирзоян Фото:
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Азербайджан и Армения почти пришли к заключению мирного договора. Странам осталось согласовать порядка двух формулировок в тексте, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

«Есть понимание, что остались одна-две формулировки, вокруг которых мы продолжим обсуждения. Это нормальный переговорный процесс», — заявил Мирзоян. Его слова передает РИА «Новости».

По словам главы МИД Армении, достичь согласования формулировок в мирном договоре удастся в ближайшее время. После этого документ будет подписан.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в рамках проекта мирного договора с Азербайджаном достигнуто согласие по отказу от территориальных претензий. Также он отметил планы по созданию двусторонних механизмов для обеспечения исполнения принятых в рамках мирного договора обязательств, передает MK.RU.

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Азербайджан и Армения почти пришли к заключению мирного договора. Странам осталось согласовать порядка двух формулировок в тексте, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. «Есть понимание, что остались одна-две формулировки, вокруг которых мы продолжим обсуждения. Это нормальный переговорный процесс», — заявил Мирзоян. Его слова передает РИА «Новости». По словам главы МИД Армении, достичь согласования формулировок в мирном договоре удастся в ближайшее время. После этого документ будет подписан. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в рамках проекта мирного договора с Азербайджаном достигнуто согласие по отказу от территориальных претензий. Также он отметил планы по созданию двусторонних механизмов для обеспечения исполнения принятых в рамках мирного договора обязательств, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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