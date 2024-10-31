Армения и Азербайджан почти согласовали мирный договор

31 октября 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Армения и Азербайджан в ближайшее время могут подписать мирный договор, заявил Арарат Мирзоян Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Азербайджан и Армения почти пришли к заключению мирного договора. Странам осталось согласовать порядка двух формулировок в тексте, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. «Есть понимание, что остались одна-две формулировки, вокруг которых мы продолжим обсуждения. Это нормальный переговорный процесс», — заявил Мирзоян. Его слова передает РИА «Новости». По словам главы МИД Армении, достичь согласования формулировок в мирном договоре удастся в ближайшее время. После этого документ будет подписан. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в рамках проекта мирного договора с Азербайджаном достигнуто согласие по отказу от территориальных претензий. Также он отметил планы по созданию двусторонних механизмов для обеспечения исполнения принятых в рамках мирного договора обязательств, передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Азербайджан и Армения почти пришли к заключению мирного договора. Странам осталось согласовать порядка двух формулировок в тексте, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. «Есть понимание, что остались одна-две формулировки, вокруг которых мы продолжим обсуждения. Это нормальный переговорный процесс», — заявил Мирзоян. Его слова передает РИА «Новости». По словам главы МИД Армении, достичь согласования формулировок в мирном договоре удастся в ближайшее время. После этого документ будет подписан. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в рамках проекта мирного договора с Азербайджаном достигнуто согласие по отказу от территориальных претензий. Также он отметил планы по созданию двусторонних механизмов для обеспечения исполнения принятых в рамках мирного договора обязательств, передает MK.RU.