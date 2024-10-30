«Принуждал меня к сексу»: задержанная в Екатеринбурге звезда «Дома-2» заявила об угрозах

Звезда «Дома-2» из Екатеринбурга Шевцова заявила, что ей угрожает бизнесмен

31 октября 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Яну Шевцову задерживали силовики в начале октября (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа (Алексей Долматов), звезда «Дома-2» Яна Шевцова, которую задержали в Екатеринбурге — по неофициальным данным, при получении миллиона рублей, — заявила, что стала жертвой абьюзивных отношений, а сейчас страдает от нападок «больших дядей». Она рассказала свою версию событий URA.RU. По данным агентства, Шевцову задержали 10 октября возле торгового центра «Фан Фан». Там она якобы получила миллион рублей от бизнесмена Артема (имя изменено), которого, по слухам, шантажировала. Девушка уверяет, что родила от него ребенка, однако мужчина бросил их. Она грозилась публично рассказать об истории, а взамен за молчание и попросила деньги. Однако ребенка у пары нет, знает источник URA.RU. «[Артем] практически всегда меня принуждал к сексу. У меня есть нотариально заверенные переписки [с мужчиной]. Он мне писал, что [склонит меня к сексу], что я приеду, буду делать минет. Я ему говорила, чтобы он отстал от меня. Это было еще до этой истории. В полицию я не обращалась, потому что он мне угрожал, я была напугана. Мать одиночку с ребенком кошмарят большие дяди, до чего мы скатились?» — заявила Шевцова. С бизнесменом она знакома с 2020 года. Сведения о задержании Шевцова подтвердила. Она считает, что за попыткой упрятать ее за решетку стоит адвокат Сергей Колосовский, который представляет интересы Артема. «Это не точная информация, я это не проверяла. Но господин Колосовский заплатил денег, чтобы меня закрыть в места не столь отдаленные, вот что происходит. [Артем] несколько лет меня удерживал в отношениях всячески. Все переписки [с ним] я предоставила следствию. Уголовного дела против меня нет, меры пресечения у меня нет. […] Я дала объяснения следствию, они разберутся. Если господин Колосовский куда-то заряжает информацию, то я тоже не пальцем деланная, скоро все выйдет на федеральных каналах», — заключила она. Колосовский от комментариев отказался. Дозвониться до Артема не удалось. Комментарии от свердловских силовых структур ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа (Алексей Долматов), звезда «Дома-2» Яна Шевцова, которую задержали в Екатеринбурге — по неофициальным данным, при получении миллиона рублей, — заявила, что стала жертвой абьюзивных отношений, а сейчас страдает от нападок «больших дядей». Она рассказала свою версию событий URA.RU. По данным агентства, Шевцову задержали 10 октября возле торгового центра «Фан Фан». Там она якобы получила миллион рублей от бизнесмена Артема (имя изменено), которого, по слухам, шантажировала. Девушка уверяет, что родила от него ребенка, однако мужчина бросил их. Она грозилась публично рассказать об истории, а взамен за молчание и попросила деньги. Однако ребенка у пары нет, знает источник URA.RU. «[Артем] практически всегда меня принуждал к сексу. У меня есть нотариально заверенные переписки [с мужчиной]. Он мне писал, что [склонит меня к сексу], что я приеду, буду делать минет. Я ему говорила, чтобы он отстал от меня. Это было еще до этой истории. В полицию я не обращалась, потому что он мне угрожал, я была напугана. Мать одиночку с ребенком кошмарят большие дяди, до чего мы скатились?» — заявила Шевцова. С бизнесменом она знакома с 2020 года. Сведения о задержании Шевцова подтвердила. Она считает, что за попыткой упрятать ее за решетку стоит адвокат Сергей Колосовский, который представляет интересы Артема. «Это не точная информация, я это не проверяла. Но господин Колосовский заплатил денег, чтобы меня закрыть в места не столь отдаленные, вот что происходит. [Артем] несколько лет меня удерживал в отношениях всячески. Все переписки [с ним] я предоставила следствию. Уголовного дела против меня нет, меры пресечения у меня нет. […] Я дала объяснения следствию, они разберутся. Если господин Колосовский куда-то заряжает информацию, то я тоже не пальцем деланная, скоро все выйдет на федеральных каналах», — заключила она. Колосовский от комментариев отказался. Дозвониться до Артема не удалось. Комментарии от свердловских силовых структур ожидаются.