Главу инвестфонда в Петербурге отправили под суд за хищение у людей 78 млн

31 октября 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

В Петербурге мужчина, похитивший деньги у 97 человек, предстанет перед судом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Санкт-Петербурге 50-летний мужчина будет отправлен под суд по обвинению в хищении в особо крупном размере. Будучи основателем инвестфонда, он присваивал средства вкладчиков себе, обманув 97 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. «В Петербурге будут судить 50-летнего мужчину, который за пять лет похитил 78 млн рублей у 97 человек», — заявили в пресс-службе . Согласно заявлению Генпрокуратуры, обвиняемый основал потребительский кредитный кооператив под названием «Инвестфонд Санкт-Петербург», где с 2015 по 2020 годы привлекал вкладчиков и предлагал им выгодные условия с высокими процентными ставками по вкладам. Жертвы, не подозревая обмана, инвестировали свои средства, которые руководитель кооператива присваивал себе. Ранее экс-руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива (ПИК) «Омега групп» Андрея Кочанова объявили в розыск за обман вкладчиков, обещая им около 60% годовых за счет вложений в строительство в ФРГ. Кочанов, находившийся под домашним арестом, уехал в Ростов-на-Дону с целью подписания контракта для участия в спецоперации. После задержания мужчину определят в следственный изолятор «Бутырка». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге 50-летний мужчина будет отправлен под суд по обвинению в хищении в особо крупном размере. Будучи основателем инвестфонда, он присваивал средства вкладчиков себе, обманув 97 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. «В Петербурге будут судить 50-летнего мужчину, который за пять лет похитил 78 млн рублей у 97 человек», — заявили в пресс-службе. Согласно заявлению Генпрокуратуры, обвиняемый основал потребительский кредитный кооператив под названием «Инвестфонд Санкт-Петербург», где с 2015 по 2020 годы привлекал вкладчиков и предлагал им выгодные условия с высокими процентными ставками по вкладам. Жертвы, не подозревая обмана, инвестировали свои средства, которые руководитель кооператива присваивал себе. Ранее экс-руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива (ПИК) «Омега групп» Андрея Кочанова объявили в розыск за обман вкладчиков, обещая им около 60% годовых за счет вложений в строительство в ФРГ. Кочанов, находившийся под домашним арестом, уехал в Ростов-на-Дону с целью подписания контракта для участия в спецоперации. После задержания мужчину определят в следственный изолятор «Бутырка».