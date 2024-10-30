Жительница Чусового пожаловалась на плохое лечение в больнице из-за отсутствия физраствора

Жительница города Чусового Пермского края Евгения Бойченко пожаловалась, что пациент отделения кардиологии в местной городской больнице не могут поставить капельницу из-за отсутствия физраствора. О проблеме горожанка рассказала в паблике, который ведет в соцсети «ВКонтакте» администрация Чусовского округа.
«Хотелось бы обратиться через группу администрации округа к министерству здравоохранения Пермского края и непосредственно к ГБУЗ ПК „Чусовская больница имени В.Г. Любимова“. Почему в медицинском учреждении не могут предоставить качественное лечение больному, находящемуся в отделении кардиологии? Ссылаются на то, что в больнице нет физраствора и из-за этого не могут поставить капельницу», — рассказала Бойченко. Также по словам чусовлянки, в физраствора также нет в продаже в аптеках города.
В министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали указанный пост. В ведомстве заявили, что все необходимые медикаменты для проведения лечения пациентов в больнице «имеются в наличии». По информации администрации Чусовской больницы им. В.Г.Любимовой, все необходимые медикаменты для проведения лечения пациентов в больнице имеются в наличии». К администрации [больницы] с данным вопросов никто не пациентов не обращался», — отметили в минздраве Прикамья. Также URA.RU рассказывало о том, что физраствор пропал из аптек в Тюмени и в Свердловской области.
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