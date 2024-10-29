Из свердловских аптек практически исчез физраствор. Скрин

В Свердловской области возник дефицит физраствора в коммерческих аптеках

30 октября 2024 в 06:50 Размер текста - 17 +

Раствор хлорида натрия используют для различных инфузий (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области наблюдается острый дефицит физраствора (хлорид натрия) в аптеках. Ранее этот препарат, используемый для множества медицинских процедур, был широко доступен в любых объемах, однако теперь большие упаковки стали редкостью. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Мама попросила купить физраствор, так как ей он нужен для капельниц. Обычно мама делает капельницы курсами и покупает в больших объемах. Я обошла несколько аптек, но нигде не оказалось физраствора в объемах 200, 250 и 400 мл. Казалось бы, такой обычный и распространенный препарат не должен вызывать трудностей с приобретением. После нескольких неудачных попыток я решила заказать раствор через интернет», — поделилась жительница уральской столицы Анастасия. Татьяне из Первоуральска также не удалось купить хлорид натрия в объеме 200 мл, который она использует для ингаляций. «Я просто заглянула в ближайшие аптеки. Однако, к своему ужасу, я впервые за долгие годы столкнулась с дефицитом физраствора. Провизоры лишь развели руками. Раньше обычный физраствор казался доступным и повсеместным. Сейчас подобная ситуация показалась мне почти абсурдной. В итоге я нашла лишь в одной аптеке две упаковки объемом по 100 мл», — посетовала она. Журналист URA.RU, проводя мониторинг крупнейших платформ, таких как ЕАПТЕКА и Apteka.ru, также не смог найти физраствор в больших объемах. В телефонном разговоре с URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина Ашугова отметила, что отсутствие раствора может указывать на проблемы в цепочке поставок. URA.RU направило запрос в Росздравнадзор РФ. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что на фоне санкций коллективного Запада против РФ некоторые препараты перестали продаваться в свердловских аптеках. Так, например, исчезли: «Золофт», «Флуимуцил», «Рисполепт», «Эстрожель», «Оземпик», «Фентанил», «Финлепсин», «Урсофальк». Скрин: сайт ЕАПТЕКА (https://www.eapteka.ru/ekb/goods/drugs/emergency/solution/natriya_khlorid_braun_melzungen/) Скрин: сайт Apteka.ru (https://apteka.ru/ekaterinburg/preparation/natriya-khlorid/) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области наблюдается острый дефицит физраствора (хлорид натрия) в аптеках. Ранее этот препарат, используемый для множества медицинских процедур, был широко доступен в любых объемах, однако теперь большие упаковки стали редкостью. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Мама попросила купить физраствор, так как ей он нужен для капельниц. Обычно мама делает капельницы курсами и покупает в больших объемах. Я обошла несколько аптек, но нигде не оказалось физраствора в объемах 200, 250 и 400 мл. Казалось бы, такой обычный и распространенный препарат не должен вызывать трудностей с приобретением. После нескольких неудачных попыток я решила заказать раствор через интернет», — поделилась жительница уральской столицы Анастасия. Татьяне из Первоуральска также не удалось купить хлорид натрия в объеме 200 мл, который она использует для ингаляций. «Я просто заглянула в ближайшие аптеки. Однако, к своему ужасу, я впервые за долгие годы столкнулась с дефицитом физраствора. Провизоры лишь развели руками. Раньше обычный физраствор казался доступным и повсеместным. Сейчас подобная ситуация показалась мне почти абсурдной. В итоге я нашла лишь в одной аптеке две упаковки объемом по 100 мл», — посетовала она. Журналист URA.RU, проводя мониторинг крупнейших платформ, таких как ЕАПТЕКА и Apteka.ru, также не смог найти физраствор в больших объемах. В телефонном разговоре с URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина Ашугова отметила, что отсутствие раствора может указывать на проблемы в цепочке поставок. URA.RU направило запрос в Росздравнадзор РФ. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что на фоне санкций коллективного Запада против РФ некоторые препараты перестали продаваться в свердловских аптеках. Так, например, исчезли: «Золофт», «Флуимуцил», «Рисполепт», «Эстрожель», «Оземпик», «Фентанил», «Финлепсин», «Урсофальк».