Появились слухи об ухудшении состояния Тарасовой: как живет тренер в последнее время и чем болеет

В СМИ сообщают, что российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова за последний месяц два раза вызывала скорую помощь. Появились слухи, что состояние ее здоровья резко ухудшилось из-за стремительно развивающейся язвы желудка. Она жалуется на нехватку воздуха, но от госпитализации отказалась. Как живет Татьяна Тарасова в последнее время и что известно о ее болезни — в материале URA.RU.
Кто такая Татьяна Тарасова, ее карьера тренера
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова не смогла добиться значительных успехов в качестве спортсменки из-за вывиха плеча, который она получила, споткнувшись о ковер во время церемонии награждения. Травма распространилась сразу на два сустава. Для парного катания, которым занималась Тарасова, такая травма является серьезной. Однако с 1967 года она проявила себя в роли тренера. Ее подопечные регулярно завоевывали медали на международных турнирах, а сама Тарасова завоевала мировое признание. Женщина консультировала в фигурном катании не только российских, но и иностранных фигуристов. Жизнь Татьяны Тарасовой неразрывно связана с фигурным катанием, и она продолжает следить за повесткой в этом виде спорта.
В числе олимпийских чемпионов, воспитанных под ее руководством, значатся Ирина Роднина и Александр Зайцев (парное катание), Илья Кулик и Алексей Ягудин (одиночное мужское), Оксана Грищук и Евгений Платов (танцы на льду) и многие другие. Татьяна Тарасова умела находить общий язык даже с иностранными спортсменами. В списке ее зарубежных подопечных были Саша Коэн, Сидзука Аракава, Мао Асада, Денис Тен, Джонни Вейр и другие.
Факты о Татьяне Тарасовой:
- В 1975 году ей присвоили звание заслуженного тренера СССР. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания в дни проведения Чемпионата мира в Гетеборге;
- В 2005 году экс-фигуристку назначили тренером-консультантом Федерации фигурного катания России;
- В середине 1990-х женщина организовала ледовый театр «Все звезды». В целом театр просуществовал 14 лет, Тарасова работала в нем тренером, балетмейстером, и режиссером;
- В 2017 году Тарасова была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Им ее наградил президент РФ Владимир Путин;
- В 2001 году Тарасова выпустила автобиографическую книгу «Красавица и чудовище».
Состояние здоровья Тарасовой
Татьяна Тарасова была вынуждена прекратить свою спортивную карьеру на раннем этапе из-за травмы плеча, при этом у нее уже тогда наблюдались проблемы с позвоночником. В последующие годы боли становились все сильнее, и в настоящее время женщина вынуждена передвигаться на коляске.
В декабре 2021 года в программе «Секрет на миллион» Тарасова поделилась с ведущей Лерой Кудрявцевой подробностями о своем здоровье. Она упомянула о сложной операции на позвоночнике, которую перенесла в 2013 году, после чего последовала длительная реабилитация, в результате которой она смогла вновь встать и сделать несколько шагов. Однако год назад боли вернулись с новой силой.
Помимо прочего, в СМИ регулярно появляются сообщения о состоянии здоровья Тарасовой, включая слухи о возможной госпитализации. Тем не менее, сама женщина опровергает подобные утверждения. Она утверждает, что чувствует себя хорошо. Несмотря на заболевания, заслуженный тренер продолжает посещать различные соревнования.
Как живет Татьяна Тарасова в последнее время
Татьяна Тарасова на сегодняшний день занимает почетное место среди заслуженных тренеров России и признана одним из ведущих экспертов в области фигурного катания. Несмотря на то, что она больше не занимается активной тренерской деятельностью, Тарасова регулярно посещает катки, где оказывает консультационную поддержку спортсменам.
До 2020 года Татьяна Анатольевна выступала в качестве комментатора фигурного катания на телевидении. За свою работу во время Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году она была удостоена телевизионной премии ТЭФИ в категории «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Женщина также принимала участие в качестве председателя жюри в таких телевизионных проектах, как ледовые шоу «Звезды на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень» и «Ледниковый период. Дети». Она убеждена, что эти проекты оказали благотворное влияние как на ее личную жизнь, так и на популярность фигурного катания в целом.
Высказывания Татьяны Тарасовой
Кроме того, Татьяна Анатольевна известна как один из самых выразительных ораторов современности. Причем иногда ее высказывания могут быть довольно резкими по отношению к определенным лицам.
Отношение к футболу
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу результатов исследования ВЦИОМ, которое показало снижение интереса к футболу среди населения России. Женщина подчеркнула, что результаты исследования ее не удивили, и выразила мнение о том, что в РФ фактически отсутствует футбол.
Отставка главы Олимпийского комитета
Также Татьяна Тарасова прокомментировала отставку Станислава Позднякова с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР). Женщина признала, что лично не знакома с Поздняковым и выразила сомнения в его достижениях на этой должности.
Поздняков объявил о своем уходе 15 октября 2024 года. Однако сообщил при этом, что будет исполнять свои обязанности до проведения досрочных выборов нового руководства ОКР.
Олимпиада в 2026 году
Татьяна Тарасова в интервью фигуристу Роману Костомарову на платформе Rutube поделилась своими ожиданиями относительно участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх, которые состоятся в 2026 году в Италии. Женщина выразила уверенность в том, что атлеты из РФ получат допуск к участию в играх. Олимпиада 2026 года пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Второй этап Гран-при России по фигурному катанию
Татьяна Тарасова в интервью телеканалу «Матч ТВ» сообщила о своем намерении посетить второй этап Гран-при России по фигурному катанию. Он будет проходить в Казани 2—3 ноября. Однако Тарасова уточнила, что не планирует работать комментатором на этих соревнованиях, она приедет в качестве эксперта.
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