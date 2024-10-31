Появились слухи об ухудшении состояния Тарасовой: как живет тренер в последнее время и чем болеет

Mash: здоровье Татьяны Тарасовой резко ухудшилось из-за язвы

31 октября 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

В интернете появились слухи о прогрессирующей болезни Татьяны Тарасовой Фото: Владимир Андреев © URA.RU В СМИ сообщают, что российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова за последний месяц два раза вызывала скорую помощь. Появились слухи, что состояние ее здоровья резко ухудшилось из-за стремительно развивающейся язвы желудка. Она жалуется на нехватку воздуха, но от госпитализации отказалась. Как живет Татьяна Тарасова в последнее время и что известно о ее болезни — в материале URA.RU. Кто такая Татьяна Тарасова, ее карьера тренера Под руководством Татьяны Тарасовой чемпионами стали многие российские фигуристы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова не смогла добиться значительных успехов в качестве спортсменки из-за вывиха плеча, который она получила, споткнувшись о ковер во время церемонии награждения. Травма распространилась сразу на два сустава. Для парного катания, которым занималась Тарасова, такая травма является серьезной. Однако с 1967 года она проявила себя в роли тренера. Ее подопечные регулярно завоевывали медали на международных турнирах, а сама Тарасова завоевала мировое признание. Женщина консультировала в фигурном катании не только российских, но и иностранных фигуристов. Жизнь Татьяны Тарасовой неразрывно связана с фигурным катанием, и она продолжает следить за повесткой в этом виде спорта. В числе олимпийских чемпионов, воспитанных под ее руководством, значатся Ирина Роднина и Александр Зайцев (парное катание), Илья Кулик и Алексей Ягудин (одиночное мужское), Оксана Грищук и Евгений Платов (танцы на льду) и многие другие. Татьяна Тарасова умела находить общий язык даже с иностранными спортсменами. В списке ее зарубежных подопечных были Саша Коэн, Сидзука Аракава, Мао Асада, Денис Тен, Джонни Вейр и другие. Факты о Татьяне Тарасовой: В 1975 году ей присвоили звание заслуженного тренера СССР. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания в дни проведения Чемпионата мира в Гетеборге;

В 2005 году экс-фигуристку назначили тренером-консультантом Федерации фигурного катания России;

В середине 1990-х женщина организовала ледовый театр «Все звезды». В целом театр просуществовал 14 лет, Тарасова работала в нем тренером, балетмейстером, и режиссером;

В 2017 году Тарасова была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Им ее наградил президент РФ Владимир Путин;

В 2001 году Тарасова выпустила автобиографическую книгу «Красавица и чудовище». Состояние здоровья Тарасовой Татьяна Тарасова из-за проблем с позвоночником вынуждена передвигаться на коляске Фото: Роман Наумов © URA.RU Татьяна Тарасова была вынуждена прекратить свою спортивную карьеру на раннем этапе из-за травмы плеча, при этом у нее уже тогда наблюдались проблемы с позвоночником. В последующие годы боли становились все сильнее, и в настоящее время женщина вынуждена передвигаться на коляске. В декабре 2021 года в программе «Секрет на миллион» Тарасова поделилась с ведущей Лерой Кудрявцевой подробностями о своем здоровье. Она упомянула о сложной операции на позвоночнике, которую перенесла в 2013 году, после чего последовала длительная реабилитация, в результате которой она смогла вновь встать и сделать несколько шагов. Однако год назад боли вернулись с новой силой. Помимо прочего, в СМИ регулярно появляются сообщения о состоянии здоровья Тарасовой, включая слухи о возможной госпитализации. Тем не менее, сама женщина опровергает подобные утверждения. Она утверждает, что чувствует себя хорошо. Несмотря на заболевания, заслуженный тренер продолжает посещать различные соревнования. Как живет Татьяна Тарасова в последнее время Путина наградил Тарасову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Фото: Михаил Метцель/ТАСС Татьяна Тарасова на сегодняшний день занимает почетное место среди заслуженных тренеров России и признана одним из ведущих экспертов в области фигурного катания. Несмотря на то, что она больше не занимается активной тренерской деятельностью, Тарасова регулярно посещает катки, где оказывает консультационную поддержку спортсменам. До 2020 года Татьяна Анатольевна выступала в качестве комментатора фигурного катания на телевидении. За свою работу во время Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году она была удостоена телевизионной премии ТЭФИ в категории «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Женщина также принимала участие в качестве председателя жюри в таких телевизионных проектах, как ледовые шоу «Звезды на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень» и «Ледниковый период. Дети». Она убеждена, что эти проекты оказали благотворное влияние как на ее личную жизнь, так и на популярность фигурного катания в целом. Высказывания Татьяны Тарасовой Кроме того, Татьяна Анатольевна известна как один из самых выразительных ораторов современности. Причем иногда ее высказывания могут быть довольно резкими по отношению к определенным лицам. Отношение к футболу Татьяна Тарасова известна своими резкими высказываниями в отношении определенных людей и ситуаций Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу результатов исследования ВЦИОМ, которое показало снижение интереса к футболу среди населения России. Женщина подчеркнула, что результаты исследования ее не удивили, и выразила мнение о том, что в РФ фактически отсутствует футбол. Отставка главы Олимпийского комитета Также Татьяна Тарасова прокомментировала отставку Станислава Позднякова с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР). Женщина признала, что лично не знакома с Поздняковым и выразила сомнения в его достижениях на этой должности. Поздняков объявил о своем уходе 15 октября 2024 года. Однако сообщил при этом, что будет исполнять свои обязанности до проведения досрочных выборов нового руководства ОКР. Олимпиада в 2026 году Татьяна Тарасова в интервью фигуристу Роману Костомарову на платформе Rutube поделилась своими ожиданиями относительно участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх, которые состоятся в 2026 году в Италии. Женщина выразила уверенность в том, что атлеты из РФ получат допуск к участию в играх. Олимпиада 2026 года пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Второй этап Гран-при России по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью телеканалу «Матч ТВ» сообщила о своем намерении посетить второй этап Гран-при России по фигурному катанию. Он будет проходить в Казани 2—3 ноября. Однако Тарасова уточнила, что не планирует работать комментатором на этих соревнованиях, она приедет в качестве эксперта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В СМИ сообщают, что российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова за последний месяц два раза вызывала скорую помощь. Появились слухи, что состояние ее здоровья резко ухудшилось из-за стремительно развивающейся язвы желудка. Она жалуется на нехватку воздуха, но от госпитализации отказалась. Как живет Татьяна Тарасова в последнее время и что известно о ее болезни — в материале URA.RU. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова не смогла добиться значительных успехов в качестве спортсменки из-за вывиха плеча, который она получила, споткнувшись о ковер во время церемонии награждения. Травма распространилась сразу на два сустава. Для парного катания, которым занималась Тарасова, такая травма является серьезной. Однако с 1967 года она проявила себя в роли тренера. Ее подопечные регулярно завоевывали медали на международных турнирах, а сама Тарасова завоевала мировое признание. Женщина консультировала в фигурном катании не только российских, но и иностранных фигуристов. Жизнь Татьяны Тарасовой неразрывно связана с фигурным катанием, и она продолжает следить за повесткой в этом виде спорта. В числе олимпийских чемпионов, воспитанных под ее руководством, значатся Ирина Роднина и Александр Зайцев (парное катание), Илья Кулик и Алексей Ягудин (одиночное мужское), Оксана Грищук и Евгений Платов (танцы на льду) и многие другие. Татьяна Тарасова умела находить общий язык даже с иностранными спортсменами. В списке ее зарубежных подопечных были Саша Коэн, Сидзука Аракава, Мао Асада, Денис Тен, Джонни Вейр и другие. Татьяна Тарасова была вынуждена прекратить свою спортивную карьеру на раннем этапе из-за травмы плеча, при этом у нее уже тогда наблюдались проблемы с позвоночником. В последующие годы боли становились все сильнее, и в настоящее время женщина вынуждена передвигаться на коляске. В декабре 2021 года в программе «Секрет на миллион» Тарасова поделилась с ведущей Лерой Кудрявцевой подробностями о своем здоровье. Она упомянула о сложной операции на позвоночнике, которую перенесла в 2013 году, после чего последовала длительная реабилитация, в результате которой она смогла вновь встать и сделать несколько шагов. Однако год назад боли вернулись с новой силой. Помимо прочего, в СМИ регулярно появляются сообщения о состоянии здоровья Тарасовой, включая слухи о возможной госпитализации. Тем не менее, сама женщина опровергает подобные утверждения. Она утверждает, что чувствует себя хорошо. Несмотря на заболевания, заслуженный тренер продолжает посещать различные соревнования. Татьяна Тарасова на сегодняшний день занимает почетное место среди заслуженных тренеров России и признана одним из ведущих экспертов в области фигурного катания. Несмотря на то, что она больше не занимается активной тренерской деятельностью, Тарасова регулярно посещает катки, где оказывает консультационную поддержку спортсменам. До 2020 года Татьяна Анатольевна выступала в качестве комментатора фигурного катания на телевидении. За свою работу во время Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году она была удостоена телевизионной премии ТЭФИ в категории «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Женщина также принимала участие в качестве председателя жюри в таких телевизионных проектах, как ледовые шоу «Звезды на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень» и «Ледниковый период. Дети». Она убеждена, что эти проекты оказали благотворное влияние как на ее личную жизнь, так и на популярность фигурного катания в целом. Кроме того, Татьяна Анатольевна известна как один из самых выразительных ораторов современности. Причем иногда ее высказывания могут быть довольно резкими по отношению к определенным лицам. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу результатов исследования ВЦИОМ, которое показало снижение интереса к футболу среди населения России. Женщина подчеркнула, что результаты исследования ее не удивили, и выразила мнение о том, что в РФ фактически отсутствует футбол. Также Татьяна Тарасова прокомментировала отставку Станислава Позднякова с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР). Женщина признала, что лично не знакома с Поздняковым и выразила сомнения в его достижениях на этой должности. Поздняков объявил о своем уходе 15 октября 2024 года. Однако сообщил при этом, что будет исполнять свои обязанности до проведения досрочных выборов нового руководства ОКР. Татьяна Тарасова в интервью фигуристу Роману Костомарову на платформе Rutube поделилась своими ожиданиями относительно участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх, которые состоятся в 2026 году в Италии. Женщина выразила уверенность в том, что атлеты из РФ получат допуск к участию в играх. Олимпиада 2026 года пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Татьяна Тарасова в интервью телеканалу «Матч ТВ» сообщила о своем намерении посетить второй этап Гран-при России по фигурному катанию. Он будет проходить в Казани 2—3 ноября. Однако Тарасова уточнила, что не планирует работать комментатором на этих соревнованиях, она приедет в качестве эксперта.